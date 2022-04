El Govern de la Generalitat ha posat en marxa la maquinària administrativa per estabilitzar 59.000 places actualment ocupades per interins en frau de llei. La majoria són docents i sanitaris. I pretén fer-ho abans del 2025. L’administració catalana aspira així a reduir la temporalitat entre la seva plantilla de l’actual 35,5%, fins al 8%, segons l’obliga la llei estatal. Les bases del gruix dels concursos extraordinaris es publicaran en els dos mesos següents, els exàmens es realitzaran abans d’acabar aquest any i les resolucions arribaran abans de finalitzar el 2024. La normativa no garanteix que tots els avui interins consolidin la seva plaça i hi ha risc que alguns la perdin, tot i que des de la Generalitat confien que tot aquell que avui ocupa un lloc de temporal en frau es quedi.

De les 59.000 places a estabilitzar, n’hi ha un total de 26.000 que avui dia estan ocupades per interins que no hauran de passar per una oposició i podran consolidar la seva plaça acreditant els mèrits acumulats. Aquesta via –denominada concurs de mèrits– està pensada per a tots aquells interins que des d’abans de l’1 de gener del 2016 estiguin prestant serveis per a la Generalitat. I en aquestes es valorarà, sobre 100 punts, els serveis prestats, haver superat un procés selectiu previ (sense obtenir per això plaça), els coneixements de català i les competències catalanes.

En aquest concurs de mèrits, un dels punts més polèmics de la nova llei estatal donada l’absència d’oposició per a l’obtenció de plaça, podrà formalment presentar-s’hi tothom. Hagi estat o no com a interí, tot i que és altament improbable l’obtenció del lloc sense experiència prèvia. Així ho ha planificat la Generalitat per evitar vulnerar els principis de publicitat, igualtat i concurrència que ha de seguir tot concurs públic. Els detalls d’aquests i la resta de concursos extraordinaris els pretén consensuar el Govern amb els sindicats durant les pròximes setmanes.

Oposicions

A aquest concurs de mèrits s’afegirà un concurs d’oposició extraordinari. Aquest contemplarà 13.000 places i està pensat per estabilitzar aquelles persones interines entre l’1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2017. Aquí els postulants sí que hauran de passar un concurs d’oposició, que sumarà la mateixa oposició (el 60% de la nota) i els mèrits (40%). La fase d’oposició tindrà caràcter parcialment eliminatori, és a dir, no serà eliminatori entre les diferents fases de l’oposició, però sí en el conjunt de la nota de l’oposició. És a dir, si l’opositor aprova sumant mèrits i oposició, però en l’oposició no aprova, queda eliminat.

A aquestes dues vies extraordinàries i habilitades en la norma estatal aprovada pel Congrés el desembre del 2021 s’hi sumen els concursos d’oposició ordinaris. Hi ha 20.000 places que estan pendents de resoldre dels anys 2019, 2020 i 2021 i que també entren en el còmput que ha realitzat la Generalitat per reduir en els pròxims dos anys i mig la temporalitat entre les seves plantilles fins al 8%. En cas de no fer-ho, l’administració catalana podria incórrer en penalitzacions per als seus directors de departament, ja que legalment se’ls podria exigir responsabilitats, a més d’un risc que la Unió Europea penalitzés l’assignació de fons públics comunitaris.