Igualada ha acollit el RSE.Pime, un programa pràctic d’implantació de la responsabilitat social a les pimes catalanes, en el qual han participat 15 organitzacions en l’edició 2021-2022. La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) hi ha pres part juntament amb dues empreses igualadines, MgComunicació i Intarex. En total, unes 160 pimes disposen del Pla d’acció a mida per mitjà d’un procés de 10 tallers grupals i dues consultories a l’empresa per millorar la gestió de la seva responsabilitat social.

El programa RSE.Pime és promogut per l’associació empresarial Respon.cat, i es fa amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat i la col·laboració del Consell de Cambres de Comerç i altres organitzacions empresarials com la UEA. Les empreses de l’Anoia que han participat en el programa «mostren la vitalitalitat d’aquest enfocament de negoci a la comarca, amb un compromís per part de la UEA», asseguren els seus responsables, i també destaquen «la implicació d’Intarex, una pime de serveis informàtics dirigida per Blai Paco, i MG Comunicació, del sector disseny, comunicació i màrqueting, dirigida per Miquel Gleyal». Les empreses que anualment participen a l’RSE.Pime provenen de sectors i comarques diversos, i també tenen diferents dimensions.