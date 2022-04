El Tribunal de Justícia de la Unió Europea decidirà avui si els bancs han de tornar totes les costes judicials que reclamen els afectats per clàusules abusives. Arran d’una pregunta prejudicial d’un tribunal de Barcelona per un cas que implica Caixabank, Luxemburg ha d’aclarir si la normativa espanyola que permet limitar el reemborsament respecta la directiva europea de clàusules abusives. Com a pas previ a la sentència, l’Advocat General del TJUE Henrik Saugmandsgaard va avalar la llei espanyola en la seva opinió sobre el cas. Ara bé, el lletrat deia que el llindar establert ha de permetre al consumidor obtenir una part «raonable i proporcionada» de la despesa que va haver de fer per lluitar el seu cas als tribunals. L’opinió de l’advocat general no és vinculant per al TJUE, però serveix per preparar la sentència i els magistrats la tenen en compte per decidir sobre les preguntes prejudicials.

Caixabank va ser condemnada el 2018 per haver utilitzat una clàusula abusiva que marcava la devolució d’un préstec en moneda estrangera. A part d’ordenar un nou càlcul del saldo pendent, un tribunal de Barcelona va obligar el banc a pagar els costos del procediment. Tanmateix, l’entitat va impugnar la quantitat de les costes judicials reclamada i es va reduir l’import. Els consumidors es van queixar i el jutjat de primera instància número 49 de Barcelona va optar per preguntar al TJUE.