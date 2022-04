Els accionistes de Telefónica han aprovat aquest divendres en la junta general el retorn al dividend en efectiu amb 0,30 euros a compte de l’exercici del 2021.

El 58,1% dels accionistes de l’empresa han acudit a la junta, on s’han aprovat tots els punts de l’ordre del dia. Entre d’altres, s’inclouen les remuneracions de la directiva, els informes de gestió, els comptes anuals, la reelecció de l’auditor (PwC) i de cinc consellers, entre ells el conseller delegat Ángel Vilá. Completen la terna María Luisa Rotondo, José María Abril Pérez, a petició del BBVA, María Luisa García Blanco i Francisco Javier de Paz.

A més, també s’ha aprovat l’amortització de 139,27 milions d’accions pròpies, l’equivalent al 2,41% de la seva capital social, i el repartiment del segon tram de dividend flexible.

A més, la firma ha aprovat un pla d’accions per a empleats, l’execució del qual s’estendrà fins al 2024, centenari de la companyia, cosa que comportarà una prima de fins a 100 accions gratuïtes.

Aquest programa es limitarà al 0,38% del capital, cosa que descomptant les accions amortitzades equival a 21,4 milions d’accions, que suposen gairebé 100 milions d’euros.

Els partícips d’aquest programa podran comprar fins a 1.800 euros en accions del grup, un límit que pot ser rebaixat pel consell d’administració.

Després de finalitzar un període de compra que duraria un any, els empleats hauran de mantenir durant sis mesos les accions adquirides per optar a les accions gratuïtes entregades per l’operador, que estaran limitades a un màxim 2.500 euros i s’entregaran en proporció amb les comprades.

En la junta d’accionistes, el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha lamentat no poder estendre al col·lectiu d’exempleats aquest pla per qüestions «fiscals i legals».