El preu dels vehicles de segona mà a Catalunya va pujar un 18,2% al març d’aquest any en relació al de l’any anterior, amb 20.757 euros de mitjana segons dades de coches.net. De fet, és el segon territori de l’Estat on els vehicles usats són més cars, només superat per les Illes Canàries, amb 21.160 euros, mentre que els més barats són a Extremadura, amb 16.216 euros. Si es compara amb la xifra de tres mesos abans, del desembre, l’increment va ser del 2,7% mentre que respecte al febrer va ser del 0,3%. El vehicle més venut a Catalunya és el Seat Ibiza, fabricat a Martorell. Al conjunt de l’Estat, el preu del vehicle d’ocasió es va situar en els 19.674 euros, un 18,6% interanual més i un 2,7% més respecte al desembre.

Segons coches.net, el mercat de l’automòbil ha viscut el primer trimestre una «tempesta perfecta» per la falta de components; sumat a la guerra d’Ucraïna, l’increment del preu dels carburants fins a nivells rècord i la vaga de transportistes. La tendència a l’alça dels preus ja ve de temps, tot i que en el darrer any s’ha accentuat. Així, si es compara amb el preu el 2015, quan el preu mig era de 12.976 euros, al 2021 es va enfilar fins als 19.610 euros, un 47,7% més. Tot i que el preu del dièsel s’ha disparat en les darreres setmanes fins a superar el de la gasolina, els cotxes amb aquest combustible van ser els més venuts, amb un 58% del total, fins a les 288.071 unitats els primers tres mesos de l’any, segons dades de l’Institut d’Estudis de l’Automoció. En el cas dels vehicles amb benzina, van registrar el 37% del total i el 5% van ser híbrids i electrificats, sobre els quals l’interès dels usuaris va creixent. Quant a l’antiguitat, del total de vendes de cotxes dièsel de segona mà al mercat estatal, 195.586 tenen més de deu anys fins arribar a un promig de 13,19 anys. També superen aquesta edat els 107.243 cotxes de benzina que van canviar de propietari els tres primers mesos de l’any, fins als 12,51 anys.