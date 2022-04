L’Ajuntament de Manresa i la Cambra de Comerç de Manresa, juntament amb les universitats del territori i Pimec, organitzen la segona edició de la Setmana de l’Ocupació del Bages, que se celebrarà del 25 al 29 d’abril, i dins de la qual se celebrarà la quarta Fira de l’Ocupació. L’objectiu de l’esdeveniment és «fomentar l’ocupació de qualitat a través de recursos de l’administració i la col·laboració amb agents i empreses del territori», segons expliquen els convocants.

La setmana inclourà una desena de tallers i xerrades presencials per donar estratègies a les persones que busquen feina, amb la finalitat que, dijous dia 28, les puguin posar en pràctica a la fira, a la qual de moment ja hi ha confirmada la presència de divuit empreses que seran al Museu dela Tècnica per captar talent. Es tracta d’Ampans, Althaia, Larsa, Denso, Ausa, Oliva Torras, Casa Mas, Spiroide, Deporvillage, Cots i Claret, Supermercats Llobet, CAE, Montana Colors, Sant Andreu Salut, Carrefour, Gremi Instal·ladors, Torras Maquinaria i Thor Especialidades. Diverses d’aquestes empreses repeteixen presència a la fira, que va celebrar la darrera edició el passat mes de desembre.

En aquella ocasió, van participar més de quatre-centes persones, 360 de les quals eren menors de trenta anys, perfil al qual s’adreça principalment la fira. Unes 230 persones van participar als tallers i punts d’atenció per aprendre a fer currículums que s’organitzen en el marc de la fira.

Enguany, la Setmana de l’Ocupació i la fira s’han donat a conèixer en cinc centres educatius de Manresa: els IES Guillem Catà, Lacetània, Peguera i Cal Gravat i l’escola Fedac, en les quals personal del Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació de l’Ajuntament de Manresa (CIO) ha dut a terme una cinquantena de tallers, segons explicaven ahir, durant la presentació de l’esdeveniment, la regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement de l’Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz Mas, i la presidenta de la Cambra, Sílvia Gratacòs Gonzàlez.

La setmana s’inaugurarà el dilluns 25 amb una conferència virtual sobre l’anomenat wellness corporatiu, concepte que té com a finalitat aconseguir el benestar de les persones en el seu lloc de treball. El taller està dirigit als responsables de direcció i gestió de les persones de les empreses del territori. Les inscripcions als tallers i xerrades de la setmana s’obren avui.