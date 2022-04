Amazon ha presentat una denúncia contra la formació del primer sindicat per part dels treballadors d’un magatzem del gegant tecnològic al districte novaiorquès de Staten Island, van informar aquest dissabte mitjans locals.

Segons la companyia, els líders sindicals van pressionar els treballadors perquè votessin a favor de la formació d’un sindicat, un argument que l’advocat del conegut com a Sindicat Laboral d’Amazon (ALU, per les sigles en anglès), Eric Milner, va qualificar d’«absurd», segons el canal CBS.

L’1 d’abril, treballadors de la planta JFK8 d’Amazon a Nova York van guanyar un pols al gegant tecnològic i després de mesos de lluita van aconseguir crear el primer sindicat de la companyia als Estats Units, si bé aquesta ha intentat per tots els mitjans frustrar qualsevol iniciativa d’organització sindical.

En total, 2.654 membres de la plantilla es van manifestar a favor d’organitzar-se, pels 2.131 que van mostrar-se en contra en la votació. «Amazon ha optat per ignorar-ho i participar en tàctiques dilatòries per evitar l’inevitable: seure a la taula de negociacions i negociar un contracte», va apuntar Milner.

Amazon és la segona empresa ocupadora més gran dels Estats Units, només per darrere de la cadena de supermercats Walmart, i des que va començar la pandèmia ha disparat tant la seva activitat com els seus beneficis i ha contractat desenes de milers de nous treballadors, informa Efe.

L’efecte de la pandèmia

La irrupció de la pandèmia el 2020 va esperonar als Estats Units els ànims de nombrosos treballadors d’Amazon i altres grans companyies del país, com la cadena de cafeteries Starbucks, que van denunciar que els seus ocupadors no van prendre les mesures necessàries per protegir-los de la covid-19.

El Sindicat Laboral d’Amazon va ser fundat pel líder sindical Christian Smalls després d’haver sigut acomiadat el març del 2020 per organitzar una vaga per denunciar la falta de protecció dels treballadors després del brot de la covid-19, en un moment que ocupava el càrrec supervisor del centre de distribució.

Tanmateix, la companyia va adduir que havia sigut expulsat per saltar-se els protocols de seguretat al personar-se a les instal·lacions malgrat que li havien demanat que es posés en quarantena després d’haver estat exposat al coronavirus.

L’estratègia de la companyia

La companyia fundada pel mutimilionari Jeff Bezos ha invertit un gran esforç i diners a evitar que els seus treballadors s’uneixin en una sola veu per negociar un conveni col·lectiu, que serà el següent pas si finalment el sindicat es conforma de manera oficial.

Durant anys, els seus directius havien aconseguit frustrar qualsevol intent mitjançant pressions, assetjament i campanyes informatives contra el moviment obrer.

En el cas de Staten Island, havien empaperat les instal·lacions amb cartells en què es llegia «Vota No», però a més, l’empresa va llançar una pàgina web en el mateix sentit.