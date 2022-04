El Palau Firal de Manresa va acollir dijous a la tarda la presentació del pla «Estratègia de Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació a Manresa (2022-2026)», que colideren el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). El document pretén fixar les accions estratègiques en matèria d’ocupació, suport a l’empresa i a la indústria, desenvolupament rural, formació i recerca, entre d’altres, amb l’horitzó 2026.

El pla estratègic compta amb la implicació dels 30 ajuntaments del territori, la participació de les organitzacions sindicals i empresarials CCOO, Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, PIMEC Catalunya Central, Unió General de Treballadors i Unió de Pagesos i els agents socioeconòmics del territori com poden ser l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, la Cambra de Comerç de Manresa, el Centre de Formació Pràctica – Fundació Lacetània, la DO Pla de Bages, l’EPSEM -UPC, Eurecat Manresa i la UManresa.

L’objectiu del pla és «promoure la creació d’ocupació de qualitat al Bages i potenciar-lo com un territori d’oportunitats socials i econòmiques que impulsi la recerca i el coneixement amb un teixit empresarial que s’adapti a la situació de canvi actual». Amb aquest objectiu, es pretén acordar un full de ruta compartit amb tot un seguit d’accions.

Es preveu que, per fomentar la participació de tots els agents del territori implicats, es programin arreu de la comarca una quinzena de sessions de debat agrupades per temes per aprofundir en línies estratègiques concretes i recollir el màxim nombre de propostes.

Fins a l’actualitat la comarca del Bages ha comptat amb el Pla Industrial del Bages, aprovat l’any 2017 i que va ser vigent fins a l’any 2021, amb l’objectiu de reforçar la competitivitat de la indústria bagenca i la millora de les infraestructures. I en paral·lel, el juny de 2018 el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa van aprovar el Pla d’Accions per al Desenvolupament Econòmic del Bages, un document elaborat a partir de tres grans eixos (cooperació, diversificació i posada en valor) que també va ser vigent fins a l’any passat. Els dos projectes estan en la fase d’avaluació i faran de pont amb l’actual projecte Estratègia de Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació a Manresa (2022-2026), presentat aquest dijous.