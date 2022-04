Guerra, inflació, pandèmia. Com s’observa el panorama des de Bodegas Riojanas?

Hi ha massa incerteses. Les bases per a la recuperació eren positives a l’inici de l’any. El sector del vi tenia les seves expectatives, però els esdeveniments ens estan dificultant les coses. No és només la guerra a Ucraïna,, sinó també l’alça dels preus en l’energia, en les matèries primeres i en la cistella de la compra. Al final, el consumidor es veu abocat a racionalitzar les seves despeses i, sovint, ha de renunciar a coses.

I com els afecta la guerra? Tenen negoci a Ucraïna i Rússia? Venen allí el seu vi?

Ens afecta, sí. De fet, Rússia i Ucraïna són dos mercats en els quals vam arrencar amb les exportacions fa tres anys, el 2019, i encara que, amb xifres encara petites, estaven creixent molt bé. Teníem bones expectatives en tots dos casos.

I, de sobte, aturada en sec.

Aturada absoluta. Ucraïna i Rússia estan a zero.

Una tempesta perfecta. També hi ha hagut una vaga de transportistes, els ha afectat?

Sens dubte. Hi ha hagut transports marítims que no hem pogut realitzar perquè els ports estaven bloquejats.

Remunta el vol el sector després del pitjor de la pandèmia?

Sí. El vi espanyol no arriba encara a les xifres que hi havia al 2019, però sí que ha pujat en vendes amb l’impuls, sobretot, de les exportacions i l’obertura de l’hostaleria.

Crec que el 2020 les majors vendes en retail no van compensar la caiguda en l’hostaleria.

Va haver-hi dues grans àrees que van funcionar molt bé: supermercats i venda directa en línia, amb creixements del 300%, però, efectivament, no van compensar el descens tan fort en el canal Horeca. L’hostaleria va estar tancada molts mesos.

Bodegas Riojanas és present, per descomptat, a Rioja, però també a Rueda, Toro, Rías Baixas i Monterrei, entra en els plans de l’empresa continuar diversificant? Aspira el celler a créixer en alguna altra denominació d’origen?

Sí. I a més t’agradarà el que t’explicaré perquè és nou. Acabem de signar un contracte de joint venture per entrar amb força a Ribera de Duero.

Una ‘joint venture’ amb un altre celler...

Amb Hacienda Miguel Sanz.

I arrenquen en breu amb nou producte, m’imagino.

Comencem ara. A finals d’abril o principis de maig començarem a comercialitzar el nostre Ribera de Duero amb la marca Alacer. Canviem la marca i reposicionem el producte. Anem cap a un producte més prèmium des d’un concepte completament diferent. Estem acabant de preparar els vins.

Quin paper assumeix Bodegas Riojanas dins de l’acord que han signat?

A Ribera de Duero no havíem trobat fins ara un ‘partner’ amb el qual ens entenguéssim. Era la gran denominació d’origen que ens faltava com a grup. És una joint venture en la qual el cent per cent del que produeixi el celler ho comercialitzarà Bodegas Riojanas. Nosaltres marquem les línies de disseny, el concepte dels vins i la gestió comercial. És un acord a llarg termini que ja veurem en què desemboca.

És un model similar al que ja van posar en marxa per entrar en la DO Rías Baixas.

Sí, així és. Per a nosaltres no és un model nou. Ja vam acudir a aquesta fórmula de cogestió el 2003 amb Veiga Naúm, i després, el 2016, ja vam entrar en l’accionariat. Ens ha servit per aprendre i després l’hem desenvolupat en altres cellers. En la DO Monterrei, per exemple, tenim un model amb Bodegas Gargalo en el qual assumim tota la labor de comercialització i en el qual els nostres departaments tècnics treballen junts en el disseny dels vins.

I a Rueda?

A Rueda arrenquem també amb una joint venture el 2008 per complementar la nostra oferta de vins blancs i no va forjar, però ens va portar a construir allí el nostre propi celler.

A Toro ja hi són des del 1999.

Sí. Vam entrar en aquesta denominació d’origen buscant un perfil de vins més joves, més fruiters, que encaixessin millor en els mercats internacionals. Aquí, el nostre focus és posar en criança, reserva i gran reserva. Són el 90% dels vins que fem aquí. I després hi ha els vins blancs.

Quin pes té cadascuna d’aquestes denominacions en el conjunt del celler? Entenc que Rioja continua tenint la major presència.

Sí. A Rioja tenim el 78% de la producció, però aquest percentatge va baixant any a any perquè els cellers de les altres denominacions d’origen són més joves i el seu ritme de creixement, lògicament, és més fort. Toro i Rueda estan en el 8%-9%; Rías Baixas, en el 2%, i la resta correspon a les altres marques que comercialitzem. Tenim algun vermut i importem també xampany.

El PNB va proposar recentment crear la subdenominació d’origen Rioja Alabesa, dividint l’actual DO Rioja. Quina posició manté el seu celler sobre aquest tema?

La meva posició coincideix amb la del Consell Regulador: que deixin treballar el sector i no alterin la riquesa i el patrimoni que representa tot el que ens uneix. L’Ebre uneix Rioja Alabesa, Rioja Oriental i Rioja Alta. Que no intentin dividir-nos quan el que ens uneix és molt més fort que el que ens separa.

Al final, no va reeixir. El PNB va retirar la proposta...

Jo crec que la denominació d’origen té eines per diferenciar sense dividir-se. En els etiquetatges, per exemple, es pot especificar el municipi, però el PNB intentava anar un pas més enllà. Volia implantar sistemes de control i normatives en cadascuna de les subzones, de manera que no ens regíssim tots per les mateixes normes. Això hauria donat origen a greuges comparatius.

Una fiscalitat encara més diferenciada?

Diferent fiscalitat, en part, ja tenen. Em refereixo a diferents rendiments, diferents sancions i diferents controls dins dels processos d’elaboració. Que no juguem tots amb les mateixes regles és perillós. No seria bo per a la DO Rioja. La nostra posició és que junts arribem més lluny. Si volem competir amb altres productors internacionals com el xinès o l’australià, on hi ha cellers que són com tota La Rioja, de veritat estem interessats a dividir-nos? No té cap sentit.

Parlava abans del mercat rus i ucraïnès, quina rellevància tenen les exportacions en el model de negoci de Bodegas Riojanas?

Ens agradaria exportar més, tenim recorregut. És un dels nostres objectius estratègics. De fet, en els dos últims anys les nostres exportacions han crescut més del 30%. Ja fa uns quants anys que tenim creixements de dos dígits en exportació i la nostra aspiració és seguir per aquest camí. Actualment, una mica més del 20% del global del volum de negoci va a exportació i volem aconseguir el 30% en quatre anys.

Quins són els principals mercats?

Els nostres principals mercats són el Regne Unit, Alemanya, els Estats Units, el Canadà, Mèxic i la Xina. Després exportem també a països més petits, però amb un cert pes, com Suïssa, Holanda i Dinamarca. Som a més de 40 països. El nostre posicionament coincideix bastant, en general, amb els països més consumidors de vi espanyol.

Esmentava el Regne Unit, com els ha afectat el Brexit?

En un primer moment no hi va haver pujada fiscal i es van deixar els tràmits administratius com estaven, però en una segona fase hi haurà una alça en els impostos –ho estan discutint ara– i, realment, desconeixem encara quin serà el seu impacte i com es comportarà el consum de vi en aquest país.

Per cert, sembla que el sector dona per fet que hi haurà una retallada important en la producció de vi a Espanya, França i Itàlia, per què? Quines són les conseqüències?

S’espera, efectivament, que enguany pel cicle d’aigua que hem tingut, baixi la producció en tot Europa. Quines conseqüències pot implicar, preguntes?

...que pugi el preu del raïm.

És oferta i demanda. Si l’oferta és menor que la demanda, efectivament, és el que succeeix en qualsevol mercat, però també dependrà de com es comporti la demanda. Ho anirem veient, però, ara mateix, és molt aviat per aventurar una hipòtesi.

Com s’està comportant el consum de vi a Espanya al llarg dels anys? Decreix, no?

La tendència apunta que el consum global de vi decreix, però s’està produint també un canvi rellevant en com consumim i què consumim, perquè cada vegada consumim vins de més qualitat i de valor afegit. Estem deixant de consumir vins molt barats. Cada vegada som més selectius i preferim consumir menys, però més vins amb denominació d’origen i de més prestigi. A nosaltres aquesta tendència ens afavoreix.

Hàbits de consum que ara estan en plena transformació. Amb la pandèmia s’ha disparat també la venda de vi per Internet, com els va en el capítol de e-commerce?

L’auge de l’e-commerce ja fa uns quants anys que ho havíem notat, però la pandèmia el que ha fet és accelerar el procés. L’any 2020 les nostres vendes a través d’internet van créixer el 300%, com abans deia, i l’any passat, encara que en menor percentatge, van continuar creixent. És una tendència que ha vingut per quedar-se.

Què fa Bodegas Riojanas pel medi ambient? Estan treballant en aquest capítol?

L’abordem en tot el cicle del vi, des de la vinya fins al consum. En la vinya, per exemple, utilitzem productes que no alterin o alterin el menys possible la biodiversitat dels ecosistemes; tenim diversos projectes en aquesta direcció. I, en el procés de producció del vi, optimitzem la gestió de l’aigua, utilitzem productes amb menor impacte en l’entorn i fem servir ampolles i etiquetes més sostenibles i amb capacitat de reciclatge.

I estan aconseguint reduir les emissions de diòxid de carboni?

És una prioritat. Fa anys que treballem amb energies cent per cent verdes en els nostres cellers i ara estem treballant per certificar-nos en breu a Wineries for Climate Protection, que té molt en consideració la reducció d’emissions. Tenim a més un projecte cofinançat pels Feder amb el qual hem aconseguit reduir les emissions de CO₂ en gairebé 55 tones l’any.

Han invertit en enoturisme i imagino que ho continuaran fent.

I tant! Fa uns quants anys vam incorporar un concepte de visita sensorial en què juguem amb tots els sentits; no només el gust, també el tacte, l’oïda, la vista i l’olfacte. I l’any que ve habilitarem un nou espai en què s’oferiran microvinificacions amb les quals el visitant podrà tastar el mateix vi –mateixa vinya i anyada– però elaborat amb diferents processos. Oferirem al visitant un interessant recorregut per la història de Rioja i de Bodegas Rioajanas.

Aficionat a la novel·la històrica

Admirador del seu besoncle Marcelo, que va ser al capdavant de l’empresa més de 40 anys i va ser tota una institució a la DO Rioja, Santiago Frias va trobar per a la configuració de la seva personalitat diversos referents en la família.

Del seu pare va aprendre el valor de la constància i el treball; de la seva mare, «que un somriure i un ‘si us plau’ poden obrir gairebé totes les portes».

A Santiago Frias no li parlen a l’empresa amb reverències. Es nota en la manera en què es dirigeixen a ell els empleats, amb respecte però amb complicitat i proximitat. No és un president distant.

Es veu a si mateix com una persona optimista i sociable. «No puc estar hores sol davant de l’ordinador. Necessito parlar i estar amb la gent».

En el seu temps lliure, surt a córrer, esquiar i dedica hores a la lectura. Li agrada especialment la novel·la històrica. Ara està llegint llibres sobre la guerra civil i la Segona Guerra Mundial.

Gaudeix amb la família i els amics entorn d’una taula amb un bon menjar i un bon vi. De Bodegas Riojanas, naturalment.