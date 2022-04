Els robots van entrar a les fàbriques ja fa uns quants anys. No és clar quin podria ser el primer giny considerat com a robot. Ja, l’any 1937, un jove estudiant de 21 anys, Griffith ‘Bill’ P. Taylor, va utilitzar components de la famosa joguina Mecano per construir el primer robot industrial de recollida i col·locació de materials. Tradicionalment els robots s’han utilitzat per portar a terme tasques feixugues i repetitives, substituint el treball humà.

Amb la indústria 4.0, una nova onada de robots arriba a les empreses. Són els robots col·laboratius o cobots. La robòtica col·laborativa, iniciada l’any 2010, és una de les tecnologies centrals de la indústria 4.0 i es basa a buscar la interacció entre els robots i els humans. A diferència dels robots tradicionals vinculats quasi de manera exclusiva a l’àmbit industrial, els cobots poden actuar en diversos àmbits (serveis, indústria, agricultura...). En principi, aquestes màquines no substitueixen les persones sinó que les ajuden en les seves tasques. Entre les seves característiques principals podem destacar que aquestes màquines són capaces de veure i entendre el seu entorn, són flexibles (és a dir, poden portar a terme diferents tipus de tasques) i fàcils d’utilitzar, són senzilles de programar i, en comparació amb els robots industrials tradicionals, són menys potents i més lents.

Entre els beneficis que aporten els robots col·laboratius hi ha el fet que proporcionen un accés econòmic a l’automatització industrial (un cobot pot costar menys de 10.000 euros) i permeten automatitzar parts d’una línia de producció sense haver de fer grans modificacions en la resta de la línia. També poden realitzar aquelles tasques que suposen riscos per a la salut dels treballadors, com per exemple aquelles que requereixen l’exposició a temperatures extremes, accessos a espais confinats, contacte amb peces tallants, productes tòxics, etc.

Els cobots funcionen sota un sistema de programació simple, que integra les noves tecnologies vinculades a l’entorn 4.0 (internet de les coses, robòtica, intel·ligència artificial, connectivitat, etc). Persones sense gaire experiència poden programar ràpidament i de forma molt intuïtiva els moviments que requereixi el cobot per dur a terme la seva tasca. Aquests ginys van equipats d’una sèrie de dispositius que els fan segurs a l’hora de compartir tasques i espais amb els treballadors, a banda que els seus moviments sempre són suaus i progressius, sense una força excessiva. De moment, on són més utilitzats és en el sector automotriu, l’electrònica, el metall, la maquinària i el sector del plàstic. Es tracta de sectors que ja feien ús dels robots tradicionals i que han estat també pioners en incorporar els cobots. La previsió és que en altres sectors, com la restauració, la medicina, els laboratoris, el control de qualitat, el transport i la logística, experimentin un creixement important en el nombre d’aquests equips.

Quins efectes poden tenir sobre l’ocupació? S’està parlant molt dels efectes que aquest model de robòtica tindrà en l’ocupació, especialment en el sector industrial, però també en d’altres més vinculats als serveis a les persones. Un estudi del Departament d’Indústria estimava que el 35% dels treballadors catalans es dediquen a professions que, des del punt de vista tècnic, són susceptibles de ser automatitzades en les properes dècades. Però el mateix estudi conclou que no tots aquests treballadors han de ser necessàriament substituïts per robots. Segons els experts, les tasques amb més risc de desaparèixer són aquelles repetitives que no aportin valor i algunes de no rutinàries que poden ser programades. Però, a la vegada, es preveu que es creïn nous llocs de treball per a la pròpia gestió d’aquests robots.

Això ens fa pensar en la importància de la formació i el reciclatge dels treballadors que ens permeti apartar-nos d’aquelles feines més rutinàries i amb poc valor afegit i poder accedir a tasques que segurament requeriran un major esforç intel·lectual i emocional, però menys físic. Alguns estudis consideren que per cada robot incorporat en un procés productiu es generaran tres nous llocs de treball vinculats. És previst que la seva implantació generi una profunda transformació del mercat de treball, amb un augment de la demanda de treballadors amb habilitats socials i emocionals, i noves capacitats d’adaptació i enriquiment personal.

Bé, ens trobem davant d’un nou canvi, que no serà una moda, sinó que probablement serà un «imperatiu real» perquè les empreses siguin competitives i rendibles i, per què no, podem pensar que aquesta tecnologia ens pot portar al desenvolupament per part dels humans d’habilitats i competències molt més atractives i productives que les d’estar aixecant pesos, encolant caixes o prenent unes mides.