La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha advertit aquest dimarts que l'executiu català preveu que les conseqüències de la guerra a Ucraïna sobre l'economia catalana "se seguiran allargant els propers anys". Per això, ha demanat als grups parlamentaris que se sumin a la seva petició al govern espanyol perquè augmenti el topall de dèficit de la Generalitat del 0,6% actual a l'1% i perquè aporti un fons específic "amb la màxima celeritat possible" per fer front als efectes del conflicte bèl·lic. "Està clar que la inflació d'enguany anirà a l'alça i s'hauran de prendre més mesures", ha alertat.

La portaveu del Govern ha comparegut després de la reunió que han mantingut el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i les conselleres Tània Verge i Victòria Alsina amb representants dels grups parlamentaris. Hi eren convidats tots excepte Vox i hi han acudit els socialistes Salvador Illa i Alícia Romero; les republicanes Meritxell Serret i Alba Vergés; Albert Batet i Mònica Sales, de JxCat; Dolors Sabater i Eulàlia Reguant, per part de la CUP-NCG; David Cid i Joan Carles Gallego, d'En Comú Podem, i el portaveu de Cs, Nacho Martín Blanco. Cap representant del PPC hi ha anat per qüestions de salut.

Plaja ha fet una valoració "molt positiva" d'aquesta segona trobada –ja n'hi va haver una el 21 de març– i s'ha atrevit a qualificar-la d'"exemplar" per l'entesa entre els participants. "Davant de situacions excepcionals, el conjunt de la ciutadania espera que els seus representants polítics treballin plegats per donar la millor resposta possible", ha assegurat. En aquest sentit, ha afirmat que la meitat de les iniciatives que els grups parlamentaris van fer arribar al Govern al març "ja s'estan aplicant" i que les que no estan en vigo "són competència de l'Estat o tenen un impacte econòmic inassumible".