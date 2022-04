El Centre de Desenvolupament Empresarial de Manresa (CEDEM) organitza els dies 21 i 22 d’abril, de 9.30 h a 13.30 h, el curs en format presencial «Responem 5 preguntes clau sobre la situació econòmica del teu negoci i que no sabies com contestar». El curs, totalment gratuït (subvencionat per la Diputació de Barcelona), es durà a terme amb una metodologia de treball pràctica.

A partir de plantilles, les persones participants podran analitzar el detall dels ingressos i les despeses de la seva activitat i plantejar preguntes que els sorgeixin. Les sessions seran impartides per Elisabet Bach Oller, consultora especialitzada en el creixement i la consolidació de l’activitat de professionals autònoms i microempreses.