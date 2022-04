La CGT ha convocat una nova jornada de vaga a Seat per a avui per exigir «un canvi profund» en la negociació del conveni col·lectiu de l’empresa. En un comunicat publicat ahir, el sindicat considera que la falta de concreció d’un pla industrial «està posant el límit la paciència de la plantilla» i veu «una contradicció» que s’exigeixin més jornades de treball mentre es diu que una part dels treballadors no seran necessaris d’aquí a pocs anys. La CGT preveu aturar la producció a totes les plantes de Seat en el torn de matí de 10.20 h a 12.00 h, en el torn de tarda de 18.20 h a 20.00 h, i en el torn de nit de 0.10 h a 2.00 h. l sindicat recorda que la plantilla del grup automobilístic té congelat el sou des del desembre de 2020.