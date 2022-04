Els microcrèdits concedits pel banc social de Caixabank, MicroBank, van contribuir a la creació de 17.007 llocs de treball directes el 2021 a través de negocis i autònoms, segons un estudi de KPMG Asesores i Stone Soup Consulting. La xifra està molt per sobre la registrada el 2020, quan els llocs de treball van ser 8.737. El 84% dels emprenedors diuen que han millorat la seva situació laboral i que compten amb bones previsions per al 2022 i un 57% preveu fer noves contractacions de personal aquest any. En total, l’any passat es van iniciar 6.672 negocis amb el suport financer del banc social de Caixabank. Entre els col·lectius que han rebut els microcrèdits hi ha els menors de 35 anys i persones en situació prèvia d’atur. Per tipus de negocis finançats per MicroBank, el 59% correspon al sector dels serveis professionals, seguit del comerç, amb un 19%.