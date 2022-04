Espanya se situa entre els països amb el preu de l’electricitat més car d’Europa, segons les últimes dades publicades per Eurostat. Així, el 2021 el preu de la llum per a les llars espanyoles amb un consum entre 2.500 i 5.000 quilowatt-hora va ser de 25,69 cèntims per quilowatt-hora, el cinquè més car del continent, per darrere d’Alemanya, Dinamarca, Bèlgica i Irlanda, i per davant dels 22,86 cèntims de mitjana dels 27 països que componen la Unió Europea. Però, a més, a igualtat de poder adquisitiu (Purchasing Power Standard), Espanya va ascendir fins a la tercera posició, per darrere de Romania i Alemanya.

Eurostat recopila la informació de les comercialitzadores sobre els preus repercutits als seus clients i s’hi uneixen les tarifes del mercat regulat (preu voluntari per al petit consumidor), que depèn del preu majorista de l’electricitat, en el qual hi ha entorn de 9 milions de consumidors; però també les del mercat lliure, en el qual hi ha més d’11 milions de llars, per la qual cosa és la millor eina per observar el preu mitjà dels consumidors elèctrics. Les xifres inclouen el preu bàsic de l’electricitat, els costos de transmissió i de distribució, el lloguer de comptadors i altres serveis. El preu de la llum va començar a incrementar-se a Espanya a principis de l’estiu passat, coincidint amb l’increment dels preus del gas natural a tot Europa, tot i que va ser a partir del mes de setembre quan es va disparar. Així, segons el termòmetre estadístic de la Unió Europea, el preu de l’electricitat amb impostos a Espanya va passar de costar de mitjana 23,23 cèntims el primer semestre a 28,16 cèntims el segon, un 22% més que un any abans. La mitjana dels països de la Unió Europea va ser de 22,23 cèntims el primer trimestre i de 23,69 cèntims el segon. És a dir, la diferència de preus a Espanya respecte a la mitjana del seu entorn es va incrementar d’un 5% en els primers mesos a un 20% al final del període. El Govern va rebaixar els impostos de la factura de la llum des de l’1 de juliol (del 21% al 10% d’IVA i del 5,11% al 0,5% de l’impost especial sobre l’electricitat i, a més, va suspendre temporalment l’impost del 7% a la generació elèctrica que grava les companyies) per mirar de contenir l’alça a la factura dels consumidors i va afegir al setembre una reducció dels càrrecs (un dels dos components fixos del rebut) del 97% amb l’objectiu de complir la promesa del president del Govern que la factura del 2021 sigui «semblant» a la del 2018 una vegada descomptat l’increment de la inflació des d’aleshores. Segons les dades de l’organisme europeu, els consumidors més petits (entre 1.000 i 2.500 quilowatts-hora d’energia consumida a l’any) van pagar 30,78 cèntims per quilowatt-hora, un 3,06% més que el 2018; els mitjans (amb un consum d’entre 2.500 i 5.000 quilowatts-hora) van pagar 25,69 cèntims per quilowatt-hora, un 5,47% més que el 2018, mentre que les llars que més consumeixen (més de 10.000 quilowatts-hora de consum anual), amb un cost de 16,6 cèntims per quilowatt-hora van tenir un preu d’electricitat inferior al de fa dos anys. La diferència de preus, en els tres casos és inferior a la inflació, que entre els mesos de desembre del 2018 i desembre del 2021 va ser de 6,8%, segons l’INE. I en el cas dels consumidors d’entre 5.000 i 10.000 quilowatts de potència el preu és gairebé el mateix: 21,86 cèntims per quilowatt-hora el 2018 i 21,80 cèntims per quilowatt-hora el 2021 amb l’alça de la inflació des del 2018 incorporada.