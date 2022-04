La japonesa Honda Motor va anunciar aquest dimarts una inversió de 8 bilions de iens (uns 58.660 milions d’euros) durant la pròxima dècada per al desenvolupament de vehicles elèctrics, i n’espera llançar uns 30 models per al 2030. Més de dos terços de la suma, aproximadament 5 bilions de iens (36.660 milions d’euros), es destinaran específicament a l’àrea d’electrificació i ‘software’, amb l’objectiu d’«accelerar més la seva electrificació», va detallar l’empresa en una presentació en línia. «Honda planeja llançar 30 models d’EV [vehicles elèctrics] per al 2030 amb un volum de producció de més de 2 milions d’unitats a l’any», segons un nou pla estratègic presentat avui. Per a això, l’empresa japonesa té previst introduir al mercat durant la primera meitat d’aquesta dècada almenys 10 models elèctrics, entre els quals dos actualment en desenvolupament junt amb la nord-americana General Motors, i diversos minivehicles EV al Japó.

La companyia veu clau la seva aliança amb General Motors per introduir a partir del 2027 nous vehicles elèctrics «assequibles» que l’ajudin a complir la seva meta de comercialitzar 30 models per al 2030. Per a la producció, Honda està planejant construir una planta a les ciutats de Canton (Guangzhou) i Wuhan, així com una línia de producció en un lloc no especificat de l’Amèrica del Nord. El president i CEO d’Honda, Toshihiro Mibe, va recordar en la presentació que quan va assumir el lloc l’abril del 2021, ho va fer per tal d’electrificar totes les activitats d’Honda per al 2050, un objectiu «gens fàcil de complir». A fi de garantir la sostenibilitat de l’electrificació de les seves operacions, Honda diversificarà la seva provisió de bateries. De moment, continuarà obtenint aquests dispositius a través de la seva aliança amb General Motors, tot i que, al marge, està «explorant la possibilitat de crear una aliança d’empreses per a la producció de bateries», va assenyalar sense oferir-ne més detalls. També mantindrà la seva col·laboració en aquest àmbit amb la xinesa Contemporary Amperex Technology (CATL) i la japonesa Envision AESC. El fabricant automotor nipó va revelar que per a la segona meitat de la dècada té intenció de potenciar la investigació i desenvolupament independents de les seves bateries de pròxima generació i construir una línia de demostració pròpia dels seus bateries en estat sòlid actualment en desenvolupament. Per fer-ho, destinarà 43.000 milions de iens (uns 315 milions d’euros), «amb l’objectiu que sigui operativa la primavera del 2024» i la meta que les seves noves bateries «s’introdueixin al mercat en la segona meitat de la dècada del 2020».