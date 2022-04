Si durant la seva patrulla un equip de la Guàrdia Urbana troba el cambrer d’un bar de Barcelona treballant fora del seu horari, podrà avisar Inspecció de Treball perquè estudiï si s’ha comès una infracció de la normativa laboral. També podrà fer-ho si descobreix treballant un estranger no autoritzat per fer-ho o si té indicis que un comerç no treballa en condicions de salubritat. L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han firmat aquest dimarts un protocol de cooperació que implica que la policia municipal alertarà el cos inspector de qualsevol frau laboral que detecti durant la seva pràctica professional.

Es tracta d’una «eina de coordinació» que tant estableix un canal directe de comunicació, com planteja actuacions conjuntes que aprofitin els coneixements especialitzats de les dues parts. La idea, segons han explicat les parts implicades en l’acord, és que Treball pugui aprofitar les capacitats i coneixement de la ciutat dels 3.500 agents de la Guàrdia Urbana perquè es compleixin les normes laborals a Barcelona. Aquest protocol, ha sintetitzat el secretari de Treball de la Generalitat de Catalunya, Enric Vinaixa, «emfatitza posant blanc sobre negre actuacions per a la defensa laboral». Aquestes actuacions, ha afegit, ja es coordinaven des de feia temps però s’estructuren i reforcen arran d’aquesta aliança. «No s’havia produït un compromís per escrit de l’administració de l’ajuntament de fer efectius els drets laborals», ha completat el primer tinent d’alcaldia i president de Barcelona Activa, Jaume Collboni, que ha confessat així mateix que els sindicats havien demanat diverses vegades que aquest organisme fes realitat el que el Govern central va aprovar al febrer. Aquest acord de col·laboració, ha afirmat el polític, «permetrà augmentar la protecció dels treballadors i treballadores», així com «vetllar per la correcta aplicació de la reforma laboral» i garantir que cap companyia faci de l’incompliment d’aquesta normativa un avantatge competitiu. Reforma laboral Aquest nou marc legal redueix, entre altres coses, els supòsits que permeten a una empresa contractar temporalment (elimina el contracte d’obra i servei, per exemple) i obliga que els treballadors d’empreses subcontractades operin sota les condicions que estableixi el conveni col·lectiu del sector del qual procedeixin, no aquell de la indústria que els contracta. «Ens hem de felicitar per haver-nos dotat d’un instrument de coordinació que ens permeti treballar amb millor agilitat i eficiència davant els drets i la seguretat de les persones vinculades a una activitat laboral», afegeix el tinent d’alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle. «Aquest protocol permetrà una millor coordinació entre la Guàrdia Urbana i Inspecció de Treball, una planificació més precisa de les intervencions conjuntes i la tramitació més àgil de les actes», conclou.