L’activitat immobiliària continua creixent. El Col·legi de Registradors té controlades 7.772 operacions de compravenda d’habitatge a Catalunya el febrer, un 22,4% més que el mateix mes de l’any passat. Això permet augurar un primer trimestre molt bo per al sector: les 7.800 residències que es van vendre el gener ja suposaven un avanç del 24%. El mateix passa si s’amplia l’estadística. El febrer es van tancar en total 14.000 operacions de compravenda d’immobles (no només habitatges) a Catalunya, i això és un 17,4% més que fa un any, que a més se suma a l’increment del 28,5% registrat al gener.

Amb tot, si bé no hi ha dubte que el sector és un dels que millor s’està comportant després de la crisi del covid, aquestes xifres reflecteixen també un lleuger alentiment de l’activitat entre febrer i gener. A Catalunya s’han venut gairebé un 6% menys d’immobles el mes de febrer que un mes abans, una reducció que es queda en el 0,4% en el cas concret de l’habitatge. «En relació amb el nombre de compravendes totals, que s’han anat incrementant significativament en els últims mesos, es tornen a mostrar dades positives el mes de febrer, encara que més moderats que durant el mes de gener», expliquen els registradors en relació al conjunt de l’Estat.