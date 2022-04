La DO Pla de Bages va impulsar a finals de l’any passat una primera edició de samarretes per promoure la cultura de vi, que va fer arribar a totes les persones que formen part de la Denominació Origen de manera directa. Ara, però, la DO vol fer extensiva aquesta promoció posant-la a l’abast de tots els públics amb un disseny que recull la definició de cultura de vi: «Conjunt de valors, coneixements i símbols, vinculats al món de la vinya i el vi, que formen part de la tradició, el patrimoni i la forma de vida d’una terra i un poble». La venda es realitza sota comanda en una edició limitada de samarretes i dessuadores a un preu de 10 i 20 euros, respectivament, i amb data límit fins el 15 de maig per fer la comanda a través de la pàgina web dopladebages.com. Aquestes s’enviaran o es lliuraran durant la 5a edició de la Fira ViBa, la Fira del Vi del Bages, que es celebrarà del 3 al 6 de juny de 2022.