McDonald’s i Iberdrola han consolidat el seu acord per impulsar la mobilitat sostenible a Espanya durant aquest exercici, segons han informat en un comunicat.

En concret, la cadena de restauració reafirma el compromís amb la sostenibilitat avançant en la posada en marxa de nous carregadors elèctrics de 50 quilowatts (kW) per a vehicles als aparcaments dels seus més de 550 restaurants.

Per a això, manté un acord de col·laboració amb Iberdrola, que s’ha traduït en la posada en marxa de 22 punts de recàrrega fins ara, i que compta per a aquest any amb la instal·lació de nous punts de recàrrega.

D’aquesta manera, aquesta aliança s’ha traduït ja a la instal·lació de més d’una vintena de punts de recàrrega a les poblacions de Càceres, Sagunt, Valladolid, Alcalá de Henares i Alcorcón, Badajoz, Golmayo (Sòria) Mijas, Màlaga i Palma de Mallorca.

Entre els principals avantatges d’aquests carregadors hi ha la possibilitat de carregar més del 80% de la bateria d’un vehicle elèctric en menys de mitja hora.

La directora de compres, qualitat i medi ambient de McDonald’s España, Natalia Mota, ha recalcat que aquesta aliança és part del compromís de la marca «amb la mobilitat sostenible». «D’aquesta manera, els nostres restaurants ofereixen bons moments als nostres consumidors alhora que opcions i serveis que ajuden a cuidar el medi ambient», ha indicat.

McDonald’s promou l’ús del cotxe elèctric i ofereix aquest servei a qualsevol persona que s’acosti a aquells restaurants que comptin amb aquests carregadors, sense obligació de fer una comanda als seus locals.

Per la seva part, el director comercial d’Espanya d’Iberdrola, Alfonso Calderón, ha remarcat que «el compromís de l’electrificació de l’economia i del transport continua marcant el full de ruta de la companyia i és una cosa que va totalment en línia amb la lluita contra el canvi climàtic».

«Aquesta mena d’acords són un exemple clar de cap a on avancem, i servirà a tothom qui vulgui per utilitzar el cotxe elèctric d’una manera cada vegada més còmoda i senzilla», ha assegurat Calderón.

Iberdrola compta amb un pla de mobilitat sostenible, amb una inversió de 150 milions d’euros, amb què intensificarà el desplegament de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els pròxims anys.

La iniciativa preveu la instal·lació de prop de 150.000 punts de recàrrega, tant en llars, com en empreses, així com a la via urbana, en ciutats i a les principals autovies en els pròxims anys.