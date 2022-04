L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha ratificat que la inflació anual al març es va elevar fins al 9,8%, després d’un ascens del 3% respecte al febrer. Es tracta del nivell més elevat des del maig de 1985. Segons les dades, el component de vivenda, pel preu de la llum, és el que més ha pujat, amb una variació anual del 33,1%. El segueix el transport, per l’alça de les gasolines i el gasoil, amb un 18,6%, i els aliments i begudes no alcohòliques, amb el 6,8%. A nivell mensual, les pujades més pronunciades van ser les dels combustibles líquids, amb un 29,8% i les de l’electricitat, amb el 28,5%. Destaquen, entre els aliments, els olis, amb un augment mensual del 4,4%, i els ous, amb el 4,3%.

L’escalada experimentada pels preus està estretament vinculada als costos de l’energia que s’han traslladat al conjunt de l’economia, com revela la inflació subjacent, la que exclou l’energia i els aliments no elaborats, situada en el 3,4%, la més alta des del setembre del 2008. Aquesta evolució ha empitjorat com a conseqüència de la guerra d’Ucraïna, que ha portat el Govern a posar en marxa un pla de xoc que s’haurà de convalidar a finals de mes al Congrés.

L’enlairament de l’índex de preus de consum, que ha portat la taxa interanual als nivells de fa gairebé 40 anys, no fa més que rebaixar el poder adquisitiu dels salaris, però també de l’estalvi, i provoca la pujada dels lloguers. Per això, de fet, el Govern ha limitat al 2% l’augment de les rendes fins al 30 de juny.

Tot i que l’alça va estar inicialment vinculada als preus energètics, l’empenta de l’IPC s’ha traslladat al conjunt de l’economia. En especial, a productes bàsics com els aliments. En aquest context l’Executiu ha apostat per impulsar un pacte de rendes que serveixi per moderar els marges i, per tant, els beneficis empresarials, així com l’augment dels salaris. Però aquestes negociacions entre els empresaris i els sindicats no van per ara pel bon camí.

Una mostra de l’escalada dels preus és que l’increment mensual, és a dir, de març a febrer, ha sigut el més elevat en 45 anys. Entitats com Funcas han calculat que, com a conseqüència d’aquesta evolució, les famílies s’empobriran en uns 16.700 milions. A més, com més es consolidi un nivell elevat de l’IPC més elevada haurà de ser la paga que rebin els pensionistes respecte a la inflació prevista, ja que l’augment per a aquest any parteix del 2,5%, però haurà d’ajustar-se a la mitjana de l’exercici.

Segons les últimes estimacions del Banc d’Espanya, la inflació mitjana aquest any serà del 7,5%, cosa que, de ser així, suposarà un sobrecost de 13.500 milions a les pensions. L’Autoritat fiscal (Airef) la situa en un 6,2%, segons els seus últims càlculs.

La situació va portar el Banc Central Europeu (BCE) a anunciar el finalització del seu programa de compra d’actius, així que obria la porta a futures pujades dels tipus d’interès. No obstant, l’evolució econòmica l’ha fet ser més prudent i en la reunió del seu consell de govern aquest dijous es veurà si dona nous senyals respecte al futur del preu dels diners. Als EUA, la Reserva Federal ja va aprovar la primera pujada des del 2018.