La riquesa financera de les famílies espanyoles, que es mesura per la diferència entre els seus estalvis i els deutes que tenen, es va situar en 1,93 bilions d’euros a tancament de 2021, un 9,4% més que un any abans.

Segons els Comptes Financers de l’economia espanyola publicades ahir pel Banc d’Espanya, en relació amb el PIB, els actius financers nets van representar el 159,7%, ràtio que és 2,9 punts percentuals superior a la d’un any abans. Els actius financers de les llars -diners en efectiu, accions, dipòsits i valors en renda- van fregar els 2,7 bilions d’euros a la fi de 2021, un 7% més que un any abans. El Banc d’Espanya explica que aquest augment va ser el resultat d’una adquisició neta d’actius financers de 80.000 milions en l’últim any, a la qual es va sumar una revaloració dels mateixos de 96.100 milions, que es va concentrar principalment en participacions en el capital de les empreses i en els fons d’inversió.