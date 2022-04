El creuer missilístic ‘Moskva’, vaixell insígnia de la flota russa del mar Negre, va ha sigut víctima aquest dimecres de míssils Neptune, cosa que ha causat «danys greus», segons ha anunciat una font militar ucraïnesa. El ministeri de Defensa rus, això no obstant, ha informat aquest dijous que el vaixell de guerra ha patit «un intens foc i la posterior detonació de municions», i, tot i que «va patir danys greus», la tripulació va poder ser evacuada.

El cap de l’administració militar regional d’Odessa, Maksim Martxenko, va anunciar a Telegram dimecres que l’exèrcit ucraïnès va disparar al creuer rus ‘Moskva’ amb míssils, segons va informar l’agència Ukrinform. «Els míssils Neptune que custodiaven el mar Negre van causar danys molt greus al vaixell rus», va dir Martxenko.

Hores després, ja dijous a la matinada, el ministeri de Defensa rus ha informat que «com a resultat del foc al ‘Moskva’ causat pels míssils, la munició ha explotat», segons l’agència Tass. El comunicat ha afegit que tots els membres de la tripulació havien sigut evacuats de manera segura, i que s’investiguen les causes de l’«incendi».

Nous corredors

Les autoritats d'Ucraïna han anunciat aquest dijous l'obertura de nou corredors humanitaris per procedir a l'evacuació de civils, en el marc de la invasió russa.

Segons ha detallat la viceprimera ministra ucraïnesa, Irina Veresxuk, a Telegram, els civils podran desplaçar-se des de Mariúpol, Berdiansk, Tokmak i Enerhodar fins a Zaporíjia en transport propi. A més, podran anar des de Severodonetsk, Lissitxansk, Popasna, Gorske i Rubijne fins a Bakhmut.

El dimecres, les autoritats ucraïneses no van poder habilitar corredors humanitaris per evacuar civils davant el "nivell de perill" per la ciutadania. Des del començament de la invasió russa el 24 de febrer, més de 4,6 milions d'ucraïnesos han sortit del país fugint de la guerra.