No serà Great Wall. La companyia automobilística xinesa ha descartat invertir a la Zona Franca com a part del procés de reindustrialització de Nissan. Després de la carta enviada fa dues setmanes per Govern, Generalitat i la mateixa Nissan modificant les pretensions econòmiques i obrint un nou escenari, Great Wall ha considerat que la proposta no és prou atractiva i es retira de la licitació per la seva presència a Catalunya. La nova proposta presentada a GWM contemplava més ajudes públiques de les previstes en un primer moment i una reducció del lloguer de l’espai de la Zona Franca on està ubicada la planta de Barcelona. Amb això, s’haurà d’activar el pla b que buscarà una solució en menys de 15 dies, abans que l’automobilística japonesa abandoni les instal·lacions el 31 de desembre.

En un comunicat remès pels comitès d’empresa, s’informa que Great Wall ha dit ‘no’ a Nissan i que s’ha convocat d’urgència per avui mateix la taula de reindustrialització per accelerar les altres alternatives. L’1 de desembre, la taula de reindustrialització de Nissan, en la seva última reunió, va activar el projecte del ‘hub’ d’electromobilitat a l’espera de GWM, després de la contraoferta «millorada» traslladada pel Govern i la Generalitat a la companyia xinesa. El comitè d’empresa de Nissan ha assegurat que continuen treballant «en els diferents plans alternatius i que en previsió d’aquesta possibilitat ja es va activar en l’anterior reunió de la taula. Durant aquesta setmana tenim previstes diferents reunions, prèvies a la reunió oficial de la comissió de reindustrialització el dia 17, amb l’objectiu d’avançar en el nou escenari», expliquen els sindicats.