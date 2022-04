Josep Ginesta (Sant Antoni de Vilamajor, 1968) acumula una llarga trajectòria en el sector privat i també en el públic. Va treballar per al despatx Cuatrecasas, per a la Universitat Oberta de Catalunya i per a la Politècnica, entre d’altres i és autor d’assajos com Treball i Transició Nacional, una oportunitat. Entre el 2016 i el 2020 va ser secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. Des de l’any passat, és el secretari general de Pimec.

De l’administració a la patronal.

Pimec és una organització molt agraïda. Estic en una fase extraordinària de la meva vida. Pimec és diferent de les organitzacions empresarials que estem acostumats a veure, no està en una talaia ni gestiona privilegis. Pimec són 580 empresaris que participen en 31 òrgans de gestió i que se senten part de la societat representant prop de 140.000 associats del país.

I com es veu el moment des de Pimec?

Estem en un conjunt de crisis acumulades, la sanitària no s’ha superat, no hem tornat al nivell de demanda del 2019. Sobretot en els serveis, i això té efecte en cadena. I quan ens estàvem recuperant, han arribat crisis afegides. El problema del subministrament perquè s’han aturat plantes de producció que fan de coll d’ampolla, confinaments encara a la Xina, acaparament de matèries primeres tant pel risc de no disposar-ne com per incrementar-ne el preu, i que tenen una gran repercussió, com per exemple en el sector de l’automoció. A més, hi ha hagut la crisi del transport, amb el preu dels contenidors encara a un preu elevat... tot fa que el producte final s’encareixi. I ara s’hi afegeix la crisi d’Ucraïna i l’energètica, amb un sistema de fixació de preus pervers. Tot això afecta la viabilitat de les empreses. Pimec en fa un relat valent: el problema de l’energia no neix a Ucraïna, sinó perquè no hem fet els deures per fer la transició energètica i perquè tenim una mala regulació i fixació de preus. El sistema marginal fa que hi hagi guanys excessius d’alguns que reverteixen en la butxaca de tots. Pimec vol que totes les empreses es guanyin bé la vida, però hi ha un límit: quan el guany és tan excessiu que afecta la competitivitat de les empreses hi ha un problema.

Algú s’està enriquint molt.

Sí, i hem demanat a Europa que els estats, via taxes, capturin els beneficis excessius de les elèctriques. I que treguin el gas de la fixació de preus. De fet, que ho canviïn tot. El que no serveix és abaixar l’IVA, perquè hi haurà menys diners per pagar la renda garantida, d’acord, però també per fer infraestructures. El que no pot ser és treure paquets de mesures per resoldre la problemàtica del conflicte amb Ucraïna i que ho utilitzem per a mesures socials. Ucraïna és un drama humanitari i cal la màxima resposta possible. Però quan pensem en solucions hem de en tenir present que també hi ha una crisi econòmica que ens està afectant.

Crític amb les mesures socials?

És que tenim la sensació, com diu el nostre president, que s’estan oferint més peixos que canyes. Han aplicat mesures per donar suport a les empreses, els ICO, però alhora apugem el mínim ingrés vital un 15%. Hi estic d’acord, però les empreses també necessiten cada vegada ser més sostenibles.

Però amb un increment de l’IPC del 10% la gent no pot viure.

L’IPC que depèn dels empresaris d’aquest país, el subjacent, està en el 3,2%, el mateix que teníem el desembre. La resta és el regulador, l’energia. En el que podem intervenir nosaltres no l’estem tocant. Algú ha de prendre decisions valentes.

Però l’increment de l’IPC fa insostenible la cistella de la compra.

I també impacta en les empreses. No volem quitances dels ICO, volem una mica més de moratòria per veure què passa, perquè el que hauria de pagar per retornar els ICO se m’ho està emportant l’energia i la benzina. Si no ho fem, unes 50.000 empreses poden tenir dificultats per retornar els crèdits, unes 3.600 a la Catalunya central. Quan la gent va demanar un ICO era perquè creia que això duraria tres mesos i ha durat dos anys, i amb crisis afegides. Vejam, si algú rep una prestació social, la persona ha de tenir un compromís, excepte és clar, els que tenen problemàtiques d’inclusió. Si no és així, estem fent coses que no quadren. Calia un salari mínim més alt, sí, però l’hem apujat un 52,6%, però la productivitat la tenim a la cua d’Europa. Hi ha d’haver prestacions perquè la gent acabi treballant, però no pot ser que després hi hagi sectors que no troben treballadors. No estem en contra d’apujar salaris, sempre que millorem la productivitat i indexem l’increment de salaris a indicadors reals de riquesa, no a l’IPC. No pot ser que tinguem a Catalunya un 83% de polítiques d’ocupació passives, les prestacions, i la resta d’actives, perquè la gent se’n vagi a treballar. Insisteixo, estem donant peixos i no canyes.

I què demanen?

Polítiques directament vinculades a redistribuir recursos a les empreses amb dificultats per seguir sent viables, perquè hem de crear llocs de treball, generar riquesa. Podem ser molt solidaris, molt socials, però cal alguna cosa més. El sector agroalimentari, per exemple, està patint una crisi de la qual li costarà recuperar-se.

El 2008 pensàvem que arribava el final d’un model. El 2019, una catàstrofe, i ara sembla que siguem en un cataclisme.

No és la fi del món. La diferència entre el 2008 i ara és que s’ha accelerat tot. L’únic que s’assembla a la crisi actual és el crac del 29. La crisi del 2008 va tenir un període de gestació relativament llarg, però el 2020 es va tancar l’activitat d’un dia per l’altre. Això en història econòmica no havia passat mai. Estem en un moment de molta transformació que fa que tot s’acceleri, i recuperar-nos ens costarà molt més, perquè els reptes s’han accelerat.

Com veuen el mercat laboral?

Hem tingut el pitjor març de tota la dècada a Catalunya. I a la Catalunya Central, quan les coses pinten malament en general, aquí tot és més sever. El primer trimestre del 2022 s’han fet 81.000 contractes menys que el 2019, uns 1.300 a la Catalunya Central. I això abans de l’aplicació de la reforma laboral. Estem parlant d’un 11% menys. Quan ens diuen que tenim dades històriques de reducció de l’atur nosaltres diem que hi ha molts contractes fets menys. A Catalunya es van fer el març 42.000 contractes d’obra i servei, que avui ja no es poden signar. Això són uns 2.600 a la Catalunya Central. Creus que aquests contractes es faran fixos aquest mes? Jo tinc dubtes, tot i que ja m’agradaria. Però hi ha un escenari d’incertesa. Pot revertir a l’empresa el cost d’un contracte indefinit? No sempre. Per tant, hi haurà empreses que decidiran no fer un contracte. I això és un error. La recomanació europea és que la gent treballi, bonificant si cal la contractació temporal. El que entenem és que amb la reforma laboral milloraran algunes dades, però pot haver-hi empresaris que decideixin no contractar.

Digui’m una bona notícia.

Que estem en un moment que exigirà reformes importants, perquè, si no, serà pitjor que tocar fons. Calen més reformes que la reforma laboral, que ha estat una operació més ideològica que res. I això exigirà una fornada de nova política que prengui decisions valentes.