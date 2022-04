La gestió empresarial sempre ha estat complexa. Per a alguns, els empresaris són uns personatges intrèpids i amb una valentia especial, que no tenen una vida fàcil i que sovint es juguen el seu patrimoni en una espècie de ruleta russa com són els mercats. Per a d’altres són uns personatges sinistres que s’aprofiten dels seus treballadors amb l’únic objectiu d’acumular diners i fer-se rics.

A banda d’això, que més aviat són tòpics i bajanades, el que sí que puc constatar és la dificultat que avui hi ha en la gestió de l’empresa. Quan parlo de dificultat no em refereixo a factors externs inesperats, com per exemple una guerra que fa poc temps no preveiem i que ha disparat preus de manera escandalosa o bé una pandèmia que es dona cada moltíssims anys i ha destrossat qualsevol expectativa de creixement. Ni tampoc a incidents interns aliens a l’activitat diària que no són gaire freqüents. La dificultat a la qual faig referència és la cada vegada més complicada gestió documental i la burocràcia que s’ha d’assumir per tenir al dia una empresa.

Recordo que fa uns quants anys la gestió documental d’una empresa era relativament senzilla, hi havia unes obligacions reduïdes a complir en unes dates concretes certs paràmetres i poca cosa més. A mesura que la modernitat ha anat guanyant terreny, les obligacions també han crescut i el que abans eren quatre papers ha passat a ser un departament sencer dedicat a omplir tota la paperassa. Dels clàssics llibres del deure i haver s’ha passat als mil i un documents, organismes, plataformes, certificacions, acreditacions, requeriments; en fi, una muntanya de vegades inabastable. Conec casos de petits empresaris que dediquen més estona a la burocràcia que no pas a la seva activitat professional. El gruix i la complexitat de tota aquesta documentació pot variar en funció del sector, però sempre es manté el mantra de la mancança de facilitats.

Comparteixo la necessitat d’una fiscalitat adequada a la facturació d’una empresa, d’una seguretat social ajustada a l’estructura, d’una prevenció de riscos que realment sigui preventiva, d’una Responsabilitat Social Corporativa que no es quedi tan sols en uns principis sinó que sigui executiva, d’una regulació ambiental que anticipi desastres, d’unes normes laborals igualitàries i no discriminatòries, d’uns controls antifrau per a tots, de la tan important consideració dels grups d’interès, i, en fi, un munt de coses més.

Per norma, el sol fet de constituir-se en empresa ja comporta un munt de documentació. El més normal serà que necessitis suport extern per complir-ho. Tot i això, acostuma a no sortir gaire barat. Per contra, si ja estàs constituït, veuràs que cada vegada les obligacions burocràtiques van creixent i el cost econòmic que representen també.

¿Realment és útil tanta burocràcia? Penso que no. Avui que tenim la digitalització plenament integrada veig que encara ens falta molt camí per recórrer, massa organismes i massa documentació. Per ser més competitius, innovadors i emprenedors necessitem facilitats, no traves. Aprofitem, doncs, les circumstàncies per canviar el model cap a una gestió més àgil, ràpida, efectiva i amb menys costos. Com més útil sigui un nou model, més positiu serà el seu retorn cap a la societat.