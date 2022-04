La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha defensat aquesta setmana la conveniència que Catalunya compti amb una «mutualitat de país», que cobreixi els riscos dels productors alimentaris catalans i que s’ajusti a les característiques del territori català.

En una entrevista al programa Els Matins, de TV3, la consellera va plantejar aquesta opció com a alternativa a Agroseguro, l’Agrupació Espanyola d’Entitats Asseguradores de les Assegurances Agràries Combinades.

La consellera va explicar que «moltes persones» es quedaran fora de les compensacions d’Agroseguro per la gelada històrica que va afectar recentment zones de Catalunya com Lleida i Tarragona perquè, o bé van haver d’usar l’assegurança per cobrir incidències climatològiques de l’any passat, o bé perquè van renunciar a disposar d’assegurança perquè no els sortia a compte.

«La devastació ha estat extrema», va alertar la consellera, que va lamentar que «no hi ha cobertures en les assegurances que s’adeqüin ni al canvi climàtic ni a les característiques de cadascun dels territoris», el que aboca als agricultors a una «inseguretat abismal» davant les inclemències meteorològiques.

«Jo personalment penso que hauríem de ser valents i treballar per fer una mutualitat de país, perquè no sé si tirarem endavant», va afegir la consellera, que va defensar una assegurança agrària adaptada a les necessitats dels agricultors catalans i canviar el model actual «de dalt a baix».

Mentrestant, no obstant això, Jordà va defensar «batallar» davant Agroseguro perquè cobreixi cada vegada més incidències, perquè no mantingui l’agricultor en un estat d’inseguretat permanent i perquè els peritatges s’ajustin a la realitat dels danys causats.

La gelada de principis d’aquest mes, amb temperatures nocturnes per sota dels sis graus sota zero, va provocar greus danys a zones de fruiteres de les comarques del Segrià, Garrigues, Noguera i Urgell, així com a la zona frutícola de Tarragona. Agroseguro va xifrar les indemnitzacions que haurà d’abonar a Catalunya en 59 milions, si bé el sindicat d’Unió de Pagesos ha estimat en més de 450 milions els danys d’aquestes gelades per al sector de la fruita dolça i en més de 28 milions per a les finques de fruita seca.

Jordà va explicar que aquestes gelades han malbaratat la campanya de la fruita, que va destacar que dona feina a unes 70.000 persones a Lleida.