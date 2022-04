55.962 treballadores de la llar estan donades d’alta actualment a Catalunya i abans que acabi l’any tindran dret a cobrar una prestació d’atur en cas de perdre la feina. S’hi ha compromès el Govern després d’enviar al Congrés la ratificació del conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT), que obliga els Estats signants a equiparar les condicions laborals de les empleades de la llar a la resta de treballadors. Ja que fins ara les treballadores de la llar estan enquadrades en un règim especial i no poden cotitzar tot i que vulguin fer-ho per drets com l’atur, entre d’altres.

Segons les últimes dades disponibles de la Seguretat Social, a tot Espanya hi ha oficialment donades d’alta 376.015 persones com a treballadores de la llar. D’aquestes, 9 de cada 10 són dones i 55.962 estan a Catalunya; 45.815 a Barcelona; 4.649 a Girona; 3.530 a Tarragona i 1.968 a Lleida. Per cada treballadora de la llar hi ha 135 residents a Catalunya. I la comunitat autònoma que concentra més empleades de la llar és Madrid, amb 101.414 treballadores; amb una mitjana de 65 residents per cada afiliada al règim especial de la llar.

Per reparar la històrica discriminació que aquest col·lectiu ha rebut des de les institucions, el Govern ha activat el mecanisme per integrar aquest règim especial al sistema de protecció social ordinari. Ho ha fet després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) dictés sentència i censurés el Regne d’Espanya per incórrer en una discriminació indirecta per raó de gènere sobre aquest col·lectiu. Actualment el procés està en fase de tràmit parlamentari i al maig podria discutir-se en el ple del Congrés dels Diputats. El compromís subscrit pel Consell de Ministres és tenir-ho tot aprovat abans del termini d’un any.

A debat en el Congrés al maig

A les Corts, l’Executiu i els partits amb representació parlamentària hauran d’acordar els detalls de com s’enquadren les treballadores de la llar dins del sistema de protecció social, si això implica un augment de les obligacions que haurà de pagar l’ocupador i a quin tipus de prestacions els dona dret les noves cotitzacions, entre molts d’altres. De moment, els tribunals ja estan aplicant la jurisprudència europea i reconeixen prestacions i subsidis a aquest col·lectiu a càrrec dels comptes del SEPE i la Seguretat Social. Com ara l’accés al Fogasa en cas que l’ocupador no pugui pagar-los la indemnització i el cobrament del subsidi per a majors de 52 anys, entre d’altres.

El conveni 189 també determina l’obligació per als ocupadors d’entregar un contracte per escrit prèviament i abans de travessar la frontera a aquelles treballadores que vulguin contractar d’un altre un país. Així mateix regula les condicions de repatriació de les migrants al finalitzar el contracte i assegura la llibertat de les treballadores per arribar a acords amb l’ocupador sobre la residència a la llar on treballen, els períodes de descans i la conservació dels documents de viatge i identitat.