El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va confirmar ahir que es revisarà a la baixa la previsió de creixement del PIB per a enguany (7%) per l’impacte de la guerra d’Ucraïna en l’economia espanyola, encara que va insistir que el creixement continuarà sent «robust». «És evident que la guerra de Putin a Ucraïna té un impacte no només en l’economia europea sinó també en la global i que hi haurà una revisió a la baixa de les xifres de creixement del PIB a Espanya, Europa i el món és una certificació, però això no significa que no cresquem», va subratllar el president en una entrevista a Antena 3, recollides per Europa Press.

Sánchez va subratllar que Espanya continuarà creixent de manera «robusta» i crearà ocupació, amb una xifra al voltant dels 20 milions d’ocupats, «pocs cops vista al llarg de la història de l’afiliació a la Seguretat Social». Amb tot, va dir que hi ha «amenaces i incerteses» sobre l’evolució de l’economia, entre elles la guerra i el seu impacte sobre els preus energètics i les matèries primeres.