Fundada a Itàlia però amb un negoci ja més gran a Espanya, Bizaway vol continuar creixent. Aquesta empresa que desenvolupa tecnologia per gestionar viatges de negocis acaba de captar 10 milions d’euros en una ronda de finançament Serie A que destinarà a consolidar els mercats on ja opera (Espanya, Itàlia i Albània) i a continuar creixent per Europa. En concret, la companyia té previst començar a operar aquest any en dos nous mercats, Suïssa i Luxemburg, a més de duplicar la seva plantilla fins a arribar a les 160 persones, la meitat, a Espanya.

L’operació, que multiplica per cinc el volum que havia captat la ‘start-up’ en les seves dues últimes injeccions de capital, l’han liderat els fons de capital risc Gellify, Digitech i Exor Seeds. També hi han participat altres figures internacionals i MundiVentures, un inversor institucional que ja era present en el capital de l’empresa. Bizaway associa aquesta repetició al fet d’haver pogut «sortir airosa d’una pandèmia que ha paralitzat tot el sector». Segons destaca en un comunicat, la companyia ha crescut en els últims anys tant en termes econòmics com d’ocupació. «La força de Bizaway és el seu fort caràcter innovador que li permet gestionar la complexitat dels viatges de negocis de les grans empreses, oferint-los una experiència completa, amb diferents serveis i d’una manera simplificada», explica el cofundador i conseller delegat de l’empresa, Luca Carlucci. «Aquest finançament ens fa encara més sòlids en el panorama internacional dels viatges de negocis i ens permetrà continuar implementant el nostre ambiciós pla, sempre millorant i integrant noves funcionalitats, a més de permetre’ns invertir encara més en el nostre equip», completa l’altre fundador i màxim responsable tecnològic de l’empresa, Flavio del Bianco. Plans de creixement La ‘start-up’, que a Espanya té seu a Barcelona i a Vigo, va facturar l’any passat més de 8 milions d’euros, dels quals gairebé la meitat (el 48%) procedeixen del mercat espanyol. La xifra és, a més, quatre vegades més gran que la de l’any anterior i la idea és tornar a quadruplicar-la aquest any fins a arribar als 30 milions d’euros d’ingressos. Així mateix, Bizaway ha contractat al llarg del 2021 30 noves persones i preveu incorporar 80 treballadors més aquest any fins a arribar a una plantilla de 160 persones, la meitat, aproximadament, a Espanya.