Un barceloní haurà de destinar el sou brut íntegre de 9,4 anys al pagament del seu habitatge, segons un estudi de Fotocasa i Infojobs publicat ahir. El temps que cal per pagar un habitatge a Catalunya augmenta a 8,2 anys i el preu de l’habitatge de segona mà puja el 2,6%, apunta l’anàlisi, que relaciona sous i habitatge. El 2021, els sous a Catalunya van experimentar una davallada de l’1,5% i alhora va augmentar el temps essencial per pagar una habitatge a les quatre demarcacions. Tot i això, hi ha una gran diferència entre un barceloní i un lleidatà: mentre que el primer tardarà 9,4 anys a pagar l’habitatge de 80 metres quadrats, el segon tardarà menys de la meitat, 4,1 anys de mitjana.

Segons Fotocasa, el català mitjà haurà de destinar el sou brut íntegre de 8,2 anys, 98 mesos, a pagar la hipoteca del seu habitatge comprat el 2021 pels 7,9 anys, 95 mesos, que calien el 2020. El salari brut íntegre destinat a adquirir un habitatge era de 8 anys el 2019; de 8,6 anys, el 2018; de 7,8 anys, el 2017; i de 7,2 anys, el 2016. El 2021, el preu de l’habitatge en venda a Catalunya va tancar l’any amb un increment del 2,6%, i es va situar en 2.544 euros el metre quadrat. Barcelona és la demarcació amb el metre quadrat més car de Catalunya: el desembre del 2021 va arribar als 2.955 euros el metre quadrat, tot i que va baixar el 0,4% anual. Tenint en compte que el salari brut mitjà registrat per InfoJobs a Barcelona el 2021 era de 25.256 euros, un barceloní haurà de destinar el sou de 9,4 anys al pagament del seu habitatge. A Girona, tardaran una mitjana de 7,3 anys; a Tarragona, 5,3 anys; i a Lleida, 4,1 anys. Catalunya és la quarta comunitat autònoma on els ciutadans han de destinar més anys per pagar l’habitatge de propietat. On calen més anys és a les Illes, amb 9,8 anys de sou, seguides de Madrid, amb 9,4 anys; i del País Basc, amb 9,1 anys. La mitjana estatal és de 6,2 anys de salari brut íntegre.