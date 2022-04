El procés d’aprimament del sector bancari s’ha notat especialment a Catalunya, on avui hi ha la meitat de sucursals que el 2015. Segons un informe de CCOO publicat ahir, les oficines han duplicat en sis anys el nombre d’usuaris que han d’atendre, de 1.550 a 3.285. També s’ha reduït un 22% el nombre d’entitats per la dinàmica de compres i fusions dels darrers temps. Per demarcacions, Tarragona és la més afectada, ha perdut el 56% de les oficines i el nombre de clients que ha d’atendre cada sucursal ha crescut un 135% .