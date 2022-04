El Gremi de Constructors de Manresa i Comarques ha posat de manifest la seva preocupació davant del constant augment de preus de les matèries primeres i de l’energia, i avisa que aquesta conjuntura els porta a plantejar revisions dels pressupostos que ja s’han signat perquè en molts casos no permeten garantir la viabilitat de les obres. Aquesta situació fa que les empreses hagin de renunciar a contractes ja firmats perquè es tracta de projectes que quan arriba el moment de l’execució ja no són viables amb preus prèviament pactats.

Consultat per aquest diari, Josep Alias, president del Gremi, equipara la situació en què es troben els constructors que treballen per a particulars amb els que ho fan per a obra pública. Per a aquests últims el Govern de Catalunya va aprovar el 5 d’abril un acord per a l’aplicació de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres, mitjançant el qual s’estableix que els departaments de l’Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic podran revisar els preus dels contractes d’obres, de manera excepcional, segons s’estableix en un reial decret llei en què es preveuen mesures aplicables en l’àmbit de les comunitats autònomes, a les quals dona la possibilitat d’acordar la seva aplicació.

Alias vol traslladar l’esperit de l’acord en l’àmbit públic al particular i s’adreça «als particulars, a tothom que fa una obra, qui la vol començar, qui té un pressupost, el promotor, i aplicar aquest criteri del Govern, que puguem revisar els preus dels nostres pressupostos o de l’obra que estem fent».

Així, el president del Gremi, posa com a exemple que «quan demanem una biga de ferro ens trobem que la validesa del pressupost és de 48 hores. En aquesta nòria és impossible que nosaltres puguem treballar»

Alias afegeix que «volem que el particular entengui que cal revisar els pressupostos. Si no, les empreses es veuen obligades a renunciar a contractes firmats perquè les obres són totalment inviables. Volem reivindicar la necessitat d’entendre la situació i arribar a acords amb promotors, particulars, arquitectes, amb tothom que intervé en una obra, per revisar els preus de les partides o capítols on hi ha canvis significatius». Apunta que, «per exemple, el ferro ha pujat un 80%, l’alumini el 60%, el ciment el 10% i la ceràmica el 70%».

El president el Gremi afirma que «ens trobem que hem signat uns pressupostos o contractes a uns preus que han augmentat i això ofega les empreses. Volem reivindicar que els clients s’asseguin a revisar els preus, i que qui està fent obres no se senti enganyat». Alias també assegura que «fem pressupostos però la tramitació de permisos es pot allargar tres i quatre mesos i llavors ja no es poden executar. La mà d’obra no ha pujat però tota la resta s’ha disparat».