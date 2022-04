El preu mitjà de l’electricitat en el mercat majorista baixarà avui el 24,01% fins als 85,19 euros per megawatt hora (euros/MWh), el més baix aquest any.

Segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat, el preu mitjà se situarà així per sota de la barrera dels 100 euros/MWh per primera vegada des del dia 27 de desembre i registrarà el seu valor més baix des del 31 d’octubre, quan es va negociar a 79 euros/MWh de mitjana. A més, el preu mitjà de l’electricitat d’avui serà el 84,36% inferior al que es va registrar el 8 de març, quan l’electricitat va arribar als 544,98 euros/MWh, el màxim fins avui, per l’alça dels preus del gas després de l’inici de la invasió russa sobre Ucraïna.

El preu del gas puja

A més, el preu del gas natural al mercat europeu va pujar més d’un 5% ahir, però es manté per sota dels 100 euros el MWh, una cota que ha superat pràcticament tot el mes de març.

Segons les dades de mercat consultades per Efe, el gas TTF per a lliurament a l’abril al mercat holandès va pujar el 5,2% a partir d’ahir al migdia, fins als 95 euros el MWh, respecte al preu de tancament que es va fixar dilluns (87 euros el MWh), quan no hi va haver negociació perquè era festiu. Aquesta setmana el gas baixa el 7,87% i el 55,18% respecte al màxim històric del 7 de març, quan va tancar en 212 euros el MWh en saber-se que la UE considerava un embargament als hidrocarburs russos.