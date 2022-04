El sector turístic català ha sumat en un any 29.535 nous afiliats a la Seguretat Social. Segons dades que va difondre ahir el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, l’activitat hotelera i d’atenció als viatgers ja concentra més de 260.000 treballadors que cotitzen, entre assalariats i autònoms.

En comparació de les dades del mes de març del 2021, el sector de l’hostaleria, les agències de viatges i els operadors turístics presenta un creixement del 12,8%.

En l’àmbit estatal, hi ha algunes comunitats autònomes, com ara el País Valencià i Andalusia, que ja han superat les dades d’abans de la pandèmia. No obstant això, en termes generals els nivells d’afiliació a la Seguretat Social han quedat al 99,4% dels que hi havia el mes de març del 2019, just abans que s’iniciés la crisi sanitària per la covid-19.