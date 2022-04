El BBVA va presentar ahir la tercera edició dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles, organitzats juntament amb El Celler de Can Roca. Els guardons volen reconèixer deu productors locals (ramaders, agricultors i productors d’aliments) compromesos amb el medi ambient i que contribueixen a la sostenibilitat econòmica i social.

Amb aquesta nova edició el banc, en col·laboració amb el Celler de Can Roca, vol continuar recolzant iniciatives de producció agroalimentària local que contribueixen a la protecció mediambiental, l’alimentació saludable i que adopten criteris socials vinculats a la sostenibilitat. Els productes dels guanyadors formaran part d’una de les receptes que els germans Roca elaboren mensualment dins de «Gastronomia Sostenible».

En la trobada digital de presentació dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles, Alberto Cano, director de Pimes de BBVA a Espanya, va destacar que amb el llançament de la tercera edició d’aquests guardons «volem refermar el nostre suport al teixit productiu d’un sector que juga un paper molt rellevant en el desenvolupament socioeconòmic d’Espanya, com reflecteix l’ambiciós objectiu europeu d’assolir el 25% de superfície ecològica el 2030». Cano va afegir que donar visibilitat a productors locals que han apostat per mesures respectuoses amb els recursos naturals i amb la biodiversitat local «pot servir d’inspiració a altres pimes i autònoms que no saben com afrontar la seva transformació».

Per la seva banda el propietari d’El Celler de Can Roca, Joan Roca, va assegurar que «els cuiners tenim la gran responsabilitat d’emprendre accions com aquests premis, ja que ens dona l’oportunitat de generar un marc de relació que permet posar en pràctica la recerca de productors compromesos amb la sostenibilitat i donar-los visibilitat a través de les nostres receptes».