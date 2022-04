Fibracat TV, el canal de TDT en català impulsat per l’operadora de telecomunicacions Fibracat, rebrà demà el Premi Creu Casas de l’Institut d’Estudis Catalans, en el marc dels Premis Sant Jordi 2022 de l’IEC.

El guardó, creat fa cinc anys per promoure les dones que conreen la ciència, consta de dues modalitats. Fibracat TV ha estat distingida, amb una menció honorífica a Between Women Network i a Viquidones UPF, com a grup de treball liderat per una dona que desenvolupa metodologies d’empoderament de les dones o d’ensenyament per captar el talent femení en qualsevol àmbit (enginyeria, arquitectura, informàtica, telecomunicacions, etc.). L’altra modalitat reconeix la trajectòria d’una dona en tasques de divulgació i aproximació de la tecnologia a l’alumnat femení en els camps abans esmentats. Segons el manifest fundacional de Fibracat TV, el seu objectiu és «contribuir a la igualtat real i efectiva i crear referents de dones en tots els àmbits».