Les pimes aplaudeixen el mecanisme extraordinari posat en marxa per Hisenda per pagar els proveïdors d’ajuntaments, però reclamen no haver de renunciar als interessos de demora. La Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), que aglutina més d’un milió de pimes i autònoms, celebra la mesura presa per l’Executiu, que està dirigida a saldar les factures amb terminis de venciment superiors als 30 dies legals anteriors a l’1 de juliol del 2021 de 1.640 consistoris i 670 entitats més.

Aquesta organització, de la qual la patronal catalana Pimec és una de les promotores, recorda que els proveïdors tenen dret per llei a cobrar els interessos de demora. Per això han reclamat que «es corregeixi amb la màxima urgència» aquest punt, ja que el termini que tenen els municipis i proveïdors per remetre a Hisenda la llista de factures pendents s’acaba l’11 de febrer.

El president de Pimec i de la PMcM, Antoni Cañete, ha manifestat que espera que aquesta mesura d’Hisenda tingui continuïtat, «perquè està contemplada des del 2013 en la llei orgànica de control del deute comercial del sector públic» i no s’explica «com s’ha tardat tant a posar-la en marxa».

Injecció de liquiditat

Per la PMcM, els plans de pagament a proveïdors comporten una injecció de liquiditat a l’economia real i són molt útils per reduir la morositat que afecta pimes i autònoms, però no són suficients per assegurar la cadena de pagaments.

Cañete explica que «no s’ha arbitrat cap mecanisme pel qual aquestes empreses, una vegada que cobren del pla de pagament a proveïdors, tinguin l’obligació de pagar al seu torn als subcontractistes, perquè els diners flueixin fins a l’última baula de la cadena productiva i que així l’efectivitat d’aquest tipus de mesures tinguin un efecte de cascada real i definitiu; moltes subcontractes (els proveïdors dels proveïdors) queden a l’espera de cobrar per part dels que sí que han rebut els diners de les administracions (fabricants i contractistes) a través d’un pla de pagament a proveïdors. Per això, exigim que es posi en marxa un règim sancionador, que és l’única via per acabar definitivament amb aquest problema».

El mecanisme per pagar als proveïdors, inclòs en els Pressupostos de l’Estat per a aquest any amb una dotació de 2.000 milions, va frenar <strong>una possible sanció a Espanya</strong> per demores en els pagaments de les administracions públiques. El règim sancionador de la llei contra la morositat està paralitzat al Congrés des de fa més d’un any.