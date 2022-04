L’Ajuntament de Manresa, per mitjà de la regidoria d’Ocupació, Empresa i Coneixement i la regidoria d’Acció i Inclusió Social, conjuntament amb la UManresa, Althaia, Ampans, Sant Andreu Salut i Nero in Business, impulsen, per segona vegada a la ciutat, la jornada anomenada Marru’s Day, que «des de la metodologia de la innovació social té l’objectiu de donar respostes als diferents reptes que la societat planteja», expliquen els seus organitzadors.

La jornada, que se celebra el Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació, serà presencial, de 9.30 a 13.30 i se celebrarà a la FUB1 (avinguda Universitària, 4-6), i hi participarà alumnat d’instituts i graus superiors d’integració social, professionals i persones ateses d’Althaia, Sant Andreu Salut, AMPANS, Cambra de Comerç, UManresa, Serveis Socials i ciutadania en general, formant grups d’innovació que seran acompanyats per uns mentors que els ajudaran a iniciar i desenvolupar la innovació. Aquest any l’eix de treball serà la diversitat i totes les problemàtiques socials que sorgeixen d’aquest repte. La innovació social es defineix «com el disseny, desenvolupament i implementació de noves idees (productes, serveis, models) que permeten resoldre necessitats socials, crear noves relacions socials i oferir millors resultats dels existents», expliquen els organitzadors, que afirmen que vol donar resposta a les demandes socials que afecten el procés d’interacció social i millora del benestar de les persones.