El coronavirus segueix fent de les seves. Integrated Systems Events (ISE), el saló mundial més gran de l’audiovisual que s’havia d’estrenar aquest any a Barcelona, es desglossarà aquest any en quatre, segons han decidit els organitzadors d’aquest esdeveniment i els seus copropietaris, AVIXA i CEDIA. En comptes dels quatre dies previstos a Barcelona, de l’1 al 4 de juny, es desglossarà aquest any per reduir la mobilitat i se celebrarà l’1 i 2 de juny a la Fira de Barcelona; el 8 i 9 de juny a Munic; el 16 i 16 a Amsterdam i el 23 i 24 a Londres.

Les cites es reforçaran amb una oferta digital integral impulsada per Cisco. «Amb la incertesa que envolta la pandèmia i les restriccions de viatge globals, ISE Live & Online ocuparà el lloc del format tradicional d’una gran fira en persona», informa l’organització. Aquesta fira, que se celebrava abans a Amsterdam, va decidir traslladar-se a Barcelona però ja ha hagut d’ajornar-se per la pandèmia.

El director executiu d’Integrated Systems Events, Mike Blackman, ha explicat que la decisió s’ha pres «després d’extenses discussions» amb els expositors durant els últims mesos i, més especialment, aquests últims 10 dies. «Sempre hi ha hagut una clara demanda d’un ISE de quatre dies a Barcelona al juny. No obstant, continua la incertesa entorn de la pandèmia i els viatges internacionals, cosa que significa que no podem portar a terme l’ISE 2021 en el seu format tradicional. Els nostres expositors han deixat clar que existeix el desig d’unir-se a la indústria, però a nivell local. Com a resultat d’això, estem apuntant als mercats clau d’Europa en el sector audiovisual i el nostre objectiu és oferir una audiència de qualitat que vulgui reunir-se amb els proveïdors potencials, els clients existents i fer ‘networking’ amb els seus parells», afegeix.

Al 2022

La idea dels organitzadors és poder celebrar el saló amb tota normalitat a Barcelona el 2022. «Per al 2021 tenim una oferta digital rica i emocionant», ha dit Blackman. «La Covid ens ha ensenyat a tots a escoltar amb més atenció», ha afirmat, per la seva part, David Labuskes, conseller delegat d’AVIXA. «Escoltar els veïns, la família, els companys de feina, els clients i el nostre mercat. Crec que aquest enfocament reflecteix el que hem escoltat, un fort desig de reunions cara a cara de forma prudent i segura que puguin reforçar les connexions de negoci i iniciar la recuperació. Ens sentim honrats d’estar en condicions d’oferir tot això a la nostra comunitat».

Giles Sutton, conseller delegat adjunt de CEDIA, ha afegit que «tothom en la indústria troba a faltar la interacció humana, que és una part tan vital de la nostra indústria: l’oportunitat no només de veure, escoltar i tocar nous productes i innovacions en el nostre sector, sinó també tot el que ISE aporta en termes d’aprenentatge, ‘networking’ i l’important sentit de comunitat. L’equip d’ISE ha treballat incansablement per garantir que s’estableixin pautes per protegir els nostres expositors i visitants presencials. No obstant, hi continua havent incertesa entorn de les restriccions de viatge actuals i la capacitat de la nostra audiència global per participar-hi en persona. L’èxit d’ISE s’ha basat en l’ampli suport de la indústria, que és la raó per la qual hem pres aquestes decisions aquesta setmana. Tenim moltes ganes de debutar a Barcelona amb un esdeveniment en què la nostra comunitat pugui tornar a estar reunida el febrer del 2022».