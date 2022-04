Tesla segueix millorant la seva rendibilitat després de tancar un molt bon primer trimestre quant a fites, amb l’inici de la seva activitat a Berlín i Texas, i beneficis, arribant a uns guanys nets de 3.320 milions de dòlars, 3.040 milions d’euros, cosa que suposa una gran pujada des dels 438 milions que va guanyar el mateix període de l’any passat. Aquests beneficis procedeixen d’uns ingressos de 18.760 milions de dòlars, xifra també significativament més elevada que els 10.390 milions que va generar el primer trimestre del 2021, i d’un benefici operatiu de 5.020 milions de dòlars.

Aquestes xifres suposen de nou un rècord, certificant que la companyia nord-americana està superposant-se a les dificultades marcades pel context internacional, amb l’escassetat de components i la guerra d’Ucraïna, cosa que afecta tota la indústria automobilística. Malgrat que Elon Musk, conseller delegat de Tesla, va dir als inversors, que «les nostres fàbriques estan treballant per sota de la seva capacitat per l’escassetat de components», la companyia de cotxes elèctrics en va entregar 310.048 unitats durant els primers tres mesos de l’any.

Tesla espera tancar el 2022 amb un creixement en entregues de més del 50% respecte a les de l’any passat, que es van quedar a tot just 40.000 unitats del milió, cosa que la va convertir en el líder global destacat del mercat de vehicles elèctrics. Aquesta pujada la materialitzaran les plantes de Texas i Berlín, que ja treballen juntament amb les altres de la companyia, la de Fremont a Califòrnia, la Gigafactory de Nevada i la de Xangai, que va estar parada diverses jornades el primer trimestre per la covid-19, fet que va afectar negativament la seva producció.

Robotaxi autònom

La companyia fundada per Elon Musk va tancar el primer trimestre amb un efectiu de 18.000 milions de dòlars i amb un deute total inferior als 100 milions de dòlars.

Entre les particularitats de la seva presentació de resultats econòmics als inversors, Elon Musk va anunciar que la marca espera començar a produir un nou vehicle autònom sense pedals ni volant enfocat a nous serveis de mobilitat a partir del 2024. El vehicle utilitzaria el ‘software’ ‘conducció autònoma total’ de la marca, que porta anys com a equipament opcional com a promesa que s’activarà quan estigui preparat. La marca està provant una versió beta del sistema als vehicles de 100.000 clients.

‘Paga extra’ de 23.000 milions

Amb les xifres presentades per la marca, Elon Musk ha complert un nou paquet d’objectius que li reportarà una compensació de 23.000 milions de dòlars. El consell d’administració de la marca ha de certificar aquest pagament, que contribuiria a consolidar l’emprenedor sud-africà com la persona més rica del món.

Elon Musk va vincular el seu sou el 2018 a la consecució de múltiples fites econòmiques per part de l’empresa. Fites que, en el moment de la seva presentació, semblaven certament inabastables, com arribar a una capitalització borsària de 100.000 milions de dòlars. De fet, l’objectiu de capitalització per a 10 anys era arribar fins als 650.000 milions de dòlars, objectiu també complert a l’arribar al bilió de dòlars el 2021 i sostenir-lo en el temps. Actualment, la companyia continua cotitzant per sobre. Per complir li queden fites com superar un benefici operatiu de 14.000 milions o arribar a facturacions pròximes als 175.000 milions. A més del seu sou i paquets de compensació, amb cada objectiu complert Musk rep opcions sobre un 1% de les accions de la companyia.