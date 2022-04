La Fundació Impulsa, una iniciativa d’un grup d’empresaris implicats en la creació d’una societat més justa i cohesionada, busca persones i empreses que vulguin sumar-se a la xarxa de mentors Impulsa per acompanyar en el seu creixement professional i humà joves d’entre 16 i 20 anys en una situació socioeconòmica vulnerable que han estat seleccionats per rebre la Beca Impulsa. La Fundació busca, per al curs 2022-23, 10 nous mentors al Moianès, persones voluntàries que vulguin fer aquest acompanyament.

La Fundació destaca que «el 90% dels joves Impulsers acaben els estudis i obtenen un títol de Formació Professional (FP)» i assegura que «bona part d’aquest èxit rau en aquest acompanyament individualitzat de la mà de la figura del mentor que estimula el pensament i la reflexió del jove i l’ajuda a detectar i enfrontar conflictes». A través del pla de formació del Programa Impulsa Mentoria, els mentors i mentores adquireixen coneixements i habilitats (softskills) sobre comunicació, empatia i escolta activa, entre d’altres. Aquests aprenentatges són útils tant per a la bona mentorització del jove, com en l’àmbit professional.