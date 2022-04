El problema de l’alt preu de la vivenda i dels lloguers s’ha evidenciat amb la pandèmia de covid. El confinament ha fet que moltes persones prefereixin allunyar-se de les grans ciutats i traslladar-se a viure al camp, sobretot amb la proliferació del teletreball.

A més, el sector de la construcció és un dels grans responsables de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Per pal·liar els efectes d’aquestes emissions, i també per abaratir costos, molts ciutadans opten per les vivendes prefabricades. No només són més barates, sinó que també tenen menys impacte ambiental. I si és una casa prefabricada ecològica, encara millor.

Muntatge in situ

Les vivendes prefabricades són cases que s’elaboren en un taller o nau i es munten al mateix lloc on s’ubicarà, però tota ella està prèviament prefabricada.

I és per aquest ‘boom’ pel qual proliferen les empreses que es dediquen a la construcció d’aquestes cases. Una d’aquestes és Onarc, una jove empresa valenciana que forma part de Lanzadera, la iniciativa per impulsar negocis i ‘start-ups’ de Juan Roig, el fundador i president de Mercadona.

Vivenda sostenible

Onarc aposta per la vivenda sostenible i eficient. El seu primer disseny, Liten, és una cabana de fusta que pot utilitzar-se per al turisme rural, però que també pot servir com a refugi o annex a una vivenda principal. El seu preu parteix de 39.000 euros, que suposen uns 24 metres quadrats distribuïts en un dormitori doble, cuina i bany, però que no inclou ni transport ni muntatge.

A més, Liten es pot personalitzar tant en distribució com en revestiment d’interiors. I per descomptat compta amb panells solars al sostre per proveir-se d’energia.