La vicepresidenta tercera del Govern espanyol i ministra de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, espera que a principis del mes de maig ja s’hagi aprovat i es pugui aplicar el topall del preu del gas tant a Espanya com a Portugal. En una atenció als mitjans ahir a Càceres, Ribera va explicar que encara s’està treballant amb la Comissió Europea la proposta anomenada «excepció ibèrica» per tal de fixar un preu màxim de 30 euros el megawatt hora per al gas per tal d’abaratir la factura elèctrica. La vicepresidenta va dir que encara hi ha «alguns aspectes tècnics que no estan resolts», però que té la «intenció, expectativa i convicció» que «a principis de maig» ja pugui estar «aprovat i aplicat».

Ribera va remarcar que la Comissió Europea vol assegurar-se que la proposta sigui «tan robusta com sigui possible» i que s’està negociant per «trobar un consens». Tanmateix, la vicepresidenta va assegurar que l’acord final serà «sobre la base» de les línies mestres plantejades per Espanya.