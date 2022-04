La demanda de gas va créixer el 5,1% a Espanya el 2021, any durant el qual les reserves europees de gas van estar per sota de la mitjana dels últims cinc anys i, a partir del tercer trimestre, van començar les restriccions des de Rússia, que va contraure la seva oferta. El volum de contractes de compravenda negociats al punt virtual d’intercanvi de la xarxa de transport (PVB) va créixer l’11,5% el 2021 en comparació del 2020. Si es compara amb el 2019, quan encara no havia esclatat la pandèmia de covid-19, l’increment és del 10,7%, , segons la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència (CNMC).

El volum negociat al PVB va representar el 116,4% de la demanda de gas natural de l’any passat, marcat per màxims històrics de preus per sobre dels 180 euros el megawatt hora (MWh) i per la volatilitat. La liquiditat del mercat espanyol (440,4 TWh) continua sent molt inferior a la d’altres hubs europeus, com ara l’holandès TTF (52.277,3 TWh), que va experimentar un creixement del 7,6%. Així doncs, el volum negociat als mercats europeus va créixer, impulsat principalment per l’increment del mercat holandès. En aquest hub, els preus dels contractes M+1 van passar de 21 euros MWh d’inicis d’any als 180 euros MWh hora de finals d’any.