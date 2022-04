El Mobile World Capital Barcelona i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori van presentar ahir a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm la Mobile Week Catalunya 2022, la quarta edició d’aquesta iniciativa que enguany arriba a 16 territoris de Catalunya amb el lema «On ciutadania i tecnologia connecten». Entre els territoris de la Catalunya Central que acolliran activitats de la iniciativa vinculada al Mobile World Capital Barcelona, hi ha Manresa, del 2 al 6 de maig, Igualada, del 4 al 6 de maig, la Seu d’Urgell, de l’11 al 14 de maig, i Olesa de Montserrat, del 24 al 26 de maig.

La programació de l’edició del 2022 pivota sobre tres eixos temàtics principals: drets, ètica i habilitats digitals. L’objectiu és que les persones siguin les protagonistes de les activitats i es creïn espais que les interpel·lin per fer-les partícips, situar-les realment al centre de la transformació digital i que adquireixin un sentit més crític de l’impacte de la tecnologia a la mateixa societat.

La capital del Bages ha programat per a la setmana del 2 al 6 de maig prop d’una vintena d’activitats, entre les quals una conferència de l’expert Genís Roca, un taller de teatre sobre les xarxes socials i xerrades sobre ciberseguretat. Aquesta edició girarà al voltant de temàtiques com la protecció dels drets digitals de la ciutadania, la desinformació i la privacitat de dades; les habilitats digitals i el paper clau de l’educació per formar joves i, alhora, potenciar l’augment de perfils femenins en les disciplines STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts Gràfiques i Matemàtiques); o l’exploració de les noves eines i mitjans digitals en l’àmbit de la cultura i l’entreteniment.

Durant la presentació, el secretari de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, David Ferrer, es va felicitar perquè «un any més, municipis i comarques d’arreu de Catalunya s’han sumat a aquesta iniciativa que vam crear ara fa quatre anys amb el convenciment que la tecnologia i la digitalització són aliats imprescindibles per millorar la governança de les viles i ciutats des de i per al territori, dotar d’oportunitats la ciutadania visqui on visqui i lluitar així contra les bretxes digitals i territorials i el despoblament».

Així mateix, el CEO de Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, va afirmar que «cal aconseguir que ningú quedi enrere i despertar les ganes d’aprendre i comprendre, d’anar més enllà i fomentar el pensament crític». Grau va agrair a tots els territoris la seva cooperació i va destacar «l’aposta per portar l’activitat a tot el país, sobretot fent incís en la ciutadania fora de les grans ciutats, tenint també en compte els reptes particulars de cada territori».

Mobile Week Catalunya és una iniciativa de Mobile World Capital impulsada conjuntament amb el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, i compta amb el suport de CaixaBank i Damm.