El Parlament i el Consell europeus han arribat a un acord per donar llum verda a la nova llei que regula les plataformes digitals. La batejada com a Acta de Serveis Digitals (DSA, per les seves sigles en anglès) obliga qualsevol empresa que presti serveis a través d’aplicadors per internet a ser més transparent envers el ciutadà i donar més informació sobre la incidència del seu algoritme. La norma també obliga les empreses a suprimir dels seus servidors qualsevol producte o servei il·legal. L’objectiu de la norma és posar ordre en les relacions comercials de les plataformes i fer-les més segures per al ciutadà. I, en cas d’incompliment, la DSA contempla multes milionàries per a les plataformes.

El Govern aprova la ‘Llei Rider’: «La tecnologia no pot qüestionar el marc de protecció social» Fa gairebé un any, el Govern d’Espanya va aprovar la coneguda com a ‘llei Rider’, que a més de laboralitzar el sector del repartiment a domicili a través d’aplicacions, també obligava les empreses a donar més informació sobre les implicacions del seu algoritme en el dia a dia dels seus treballadors. I aquest divendres la Unió Europea ha fet un pas més cap a una regulació comuna, després de dos anys de tràmits legislatius. La nova normativa afectarà les xarxes socials, els serveis de missatgeria i les botigues d’aplicacions. A partir d’ara, les plataformes digitals tindran l’obligació d’habilitar mecanismes perquè, en cas que un consumidor detecti un servei o producte il·legal, pugui denunciar-lo a la plataforma, que ho haurà de comprovar i, si fos cert, hauria de retirar-lo immediatament. Una altra salvaguarda per als consumidors seran els límits a l’extracció de dades per personalitzar la publicitat del comerç per internet. En aquest sentit, les empreses tindran l’obligació d’explicar a l’usuari com construeixen les recomanacions per a ell. Per reforçar la seva capacitat punitiva davant d’incompliments greus per part de les plataformes o dels motors de cerca ‘online’, la Comissió Europea i els estats membre podran imposar sancions d’un import equivalent al 6% de la facturació mundial. En el cas dels gegants tecnològics, entesos com a plataformes amb més de 45 milions d’usuaris (Google, TikTok, WhatsApp i YouTube, entre d’altres), la Comissió Europea es reserva en exclusiva la capacitat per exigir responsabilitats.