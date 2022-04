En el marc de la cinquena edició de la Fira de l’Ocupació del Bages, que se celebrarà dijous que ve, 28 d’abril, al Museu de la Tècnica de Manresa, vint empreses buscaran nous professionals per als seus equips. La fira és un punt de trobada entre persones que busquen feina i empreses que necessiten ampliar plantilla, amb el focus especialment posat en els menors de 30 anys, un dels grups amb índexs d’atur més elevats.

Impulsada per la Cambra de Comerç de Manresa i l’Ajuntament de Manresa, la fira és l’acte central de la Setmana de l’Ocupació, que tindrà lloc la setmana vinent amb diferents activitats per a les persones que busquen feina i per als professionals de recursos humans de les empreses del territori.

A la Fira de l’Ocupació els assistents poden contactar directament amb els responsables de recursos humans de les empreses, presentar el seu currículum i conèixer les vacants que tenen i els perfils professionals que necessiten. Es tracta d’una oportunitat per a joves que s’introdueixen al mercat laboral però també per als que volen millorar o canviar de feina. Les quatre edicions que se n’han fet fins ara han donat com a resultat diverses contractacions per part de les empreses d’assistents a la fira.

De les empreses participants, més de la meitat ja van ser present en la darrera edició, celebrada el desembre del 2021, i d’altres ho han fet en altres edicions. Es tracta d’Ampans, Larsa (Montserrat), Fundació Althaia, Denso, Ausa, Oliva Torras, Deporvillage, Cots i Claret, Supermercats Llobet, Masats, Mafrica, el CAE, Montana Colors, Sant Andreu Salut, Carrefour, Gremi d’Electricitat, Fontaneria i Afins del Bages-Berguedà, Casa Mas, Engranajes Especiales, Vilà Vila i Sencor. A banda, també hi haurà estands de la Cambra de Comerç de Manresa, el Centre d’Iniciatives per l’Ocupació (CIO) i de l’Ajuntament de Manresa.

Qui vagi a la fira podrà revisar el seu currículum amb professionals del CIO. Al llarg de la setmana hi haurà diferents propostes, com tallers i xerrades. La Cambra organitzarà, dimarts 26, un taller adreçat a tècnics de Recursos Humans on es donaran noves estratègies per a la gestió del talent. Les inscripcions es poden fer a goviedo@cambramanresa.org.