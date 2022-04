En un món trasbalsat cal, periòdicament, posar el focus en les llums que apareixen enmig de massa foscor. Aquesta setmana em fixo en quatre temes. El primer és que només circulant per Barcelona es torna a notar la recuperació de l’afluència del turisme internacional al mateix temps que la plaga de pispes que en viuen robant carteres. S’han recuperat les xifres prèvies a la pandèmia i per a mal i per a bé, no s’ha acomplert allò que ens repetíem en ple confinament que res tornaria a ser igual. L’ocupació als hotels s’ha situat entre el 80% i el 90% acompanyada d’un notable encariment de costos i tarifes. La Mesa del Turisme ha assegurat que moltes empreses han facturat per sobre del 2019, encara que ha advertit que els costos també han estat més grans. Després de dos anys de pèrdues milionàries aquest any s’espera tornar als nivell prepandèmia, amb amenaces vigents com la inflació i la guerra a Ucraïna.

A Catalunya, Tarragona i Lleida durant la Setmana Santa s’han batut xifres rècord. A les ànsies de sortir dels catalans s’hi ha afegit el retorn de turistes estrangers especialment francesos, anglesos i alemanys; i un increment de l’arribada de gent del nord d’Europa, Amèrica del Nord i Àsia que compensa la caiguda del turisme rus i de l’est europeu. I a aquest factor internacional s’hi ha de sumar l’èxit del turisme interior català, que sí que és una conseqüència positiva de la pandèmia i que ha fet descobrir la Catalunya que se situa entre el mar i l’alta muntanya, la major part del territori.

La segona notícia és que durant el mes de febrer Catalunya va exportar productes per 7.389,7 milions d’euros, un 16,3% més que l’any passat; un nou màxim històric i millorant en un 16,9% les dades del gener. Catalunya es manté liderant les autonomies amb el 24,7% del total i és el segon territori que més va contribuir al creixement de les exportacions.

El químic és el principal exportador amb un creixement del 26,1% respecte a l’any passat i 2.347,3 milions d’euros facturats. Els béns d’equip es mantenen com el segon sector, amb 1.133,4 milions d’euros en vendes i l’alimentació està en tercera posició amb unes exportacions de 1.039,6 milions d’euros. Les exportacions catalanes sumen 13.713,2 milions d’euros, el que suposa un increment del 18,2% en relació amb els dos primers mesos de l’any passat.

La tercera notícia té que veure amb la transició energètica i de mobilitat. L’empresa catalana Wallbox acaba d’inaugurar la seva nova fàbrica ubicada a la Zona Franca de Barcelona, on ha invertit nou milions d’euros. Es preveu donar feina a 500 treballadors i es marca com a objectiu produir un milió d’endolls elèctrics d’aquí al 2025.

La nova instal·lació té unes dimensions de 16.800 metres quadrats i se suma a les altres dues situades a Sant Andreu de la Barca i a la Xina. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la inauguració va poder conèixer com l’empresa ha optat per l’autosuficiència de les noves instal·lacions, instal·lant-hi 4.500 metres quadrats de panells solars per produir 900 kW d’energia renovable, el que suposa entre el 30 i el 60% del que consumeix la planta. I s’ha ideat un sistema de vasos comunicants entre solar, macrobateria i bateries dels cotxes aparcats amb l’objectiu que la planta arribi a ser 100% autosuficient en poc temps.

I la quarta notícia ve de l’empresa gironina Metalquimia, que va inaugurar dimecres passat una nova planta que servirà per muntar màquines per elaborar productes amb proteïnes que no procedeixen dels animals. La planta té 5.000 metres quadrats al costat d’altres fàbriques que ja té Metalquimia en actiu. L’empresa, que aquest any celebra els 50 anys, sempre ha estat un model d’innovació integral on tota la plantilla participa de la creativitat. De fet, en Josep Lagares, amb qui vam col·laborar en el disseny del Pla nacional de recerca i innovació, va encunyar el neologisme creativació, que seria una fórmula condensada de definir la innovació disruptiva.

Amb aquesta nova aposta s’avança a l’inevitable procés de substitució creixent de les proteïnes animals per les vegetals o d’animals diferents dels que ara en són els principals proveïdors. El president de Metalquimia ha recordat que els informes de la FAO diuen que caldrà doblar el rendiment alimentari per tal de tenir menjar per a tota la població. I això obliga a explorar i explotar aliments alternatius.

O sigui que, resumint, hem recuperat el coixí del turisme, esperant que no esdevingui matalàs. Hem liderat les exportacions industrials i posem noves fites en dos àmbits estratègics: transició energètica i repte alimentari. El contrapunt de la setmana és conèixer que l’Estat s’ha gastat 20 milions d’euros per cometre nombrosos delictes, que haurien de comportar presó per als seus responsables, en espiar més de 60 persones per la seva ideologia. Una dictablanda o una demodura. Que bé que aniríem amb un estat que es dediqués a ajudar els ciutadans per a la seva prosperitat i no a perseguir-los.