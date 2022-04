Foment del Treball ha redoblat la seva pressió a l’Administració perquè apliqui una rebaixa fiscal, recolzant-se en l’actual context d’inflació i escassetat de determinades matèries primeres. El president de la històrica patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, ha demanat aquest dilluns al Govern central la supressió de l’impost de patrimoni i l’harmonització a la baixa de l’impost de successions, alhora que insta la Generalitat a evitar que les seves taxes sobre el CO2se solapin amb la fiscalitat estatal per evitar un cost més gran a la indústria química. En aquest punt, des de Foment consideren que la pressió fiscal més gran que aplica a les indústries catalanes suposa un greuge competitiu, especialment entorpidora en l’actual moment d’encariment de l’energia. «Una situació difícil no es pot agreujar amb més impostos», ha afirmat.

La demanda de rebaixes fiscals contrasta amb la posició que defensen els sindicats, que pel seu costat pressionen el Govern central perquè descarti mesures d’aquest tipus i alerten que una pèrdua de capacitat recaptatòria pot portar Espanya a haver de ser intervinguda en un termini de menys de cinc anys. «Si algú comet la insensatesa d’una baixada generalitzada d’impostos, Espanya seria un Estat intervingut en menys d’un lustre», ha advertit el secretari general de CCOO, Unai Sordo, en roda de premsa d’aquest dilluns.

La pugna pels impostos és un clàssic del debat econòmic i des de Foment han aprofitat la seva jornada sobre indústria i transició energètica (sota el títol ‘Cap a una estratègia energètica per a la indústria’) per reforçar les seves posicions. Malgrat que Sánchez Llibre ha defugit parlar de «rebaixes d’impostos» i ha demanat una «fiscalitat competitiva». «¿Què vol dir, això? Que competim amb les mateixes eines que els nostres països veïns de la Unió Europea», ha afirmat. El que passa per eliminar l’impost del patrimoni –Catalunya recapta el 45% de tot l’impost de patrimoni recaptat a Espanya– i harmonitzar a la baixa l’impost de successions. Sobre aquest últim, el gran competidor de Catalunya és Madrid, on els contribuents estan exempts d’aquest gravamen. I, segons Sánchez Llibre, el que l’Estat deixi de recaptar per aquesta via podria compensar-ho atacant l’economia submergida.

Retardar el tancament de les nuclears

Una altra demanda que ha volgut situar Sánchez Llibre és la revisió del calendari de tancaments de les centrals nuclears, especialment en l’actual context d’increment dels preus del gas a causa de la invasió russa d’Ucraïna. El líder patronal ha demanat al Govern central que retardi la clausura total de les centrals del 2027 previst actualment el 2035. «No podem desprendre’ns d’un pes del 55% del consum energètic industrial com el que suposa l’energia nuclear», ha dit. L’objectiu de l’entitat empresarial és incentivar que el sector industrial guanyi pes en el conjunt de l’economia catalana i pot situar-se el 2030 en el 25% del PIB. Actualment se situa en el 19% i en tendència decreixent en l’últim lustre.

Des de l’Administració són conscients del llast per al creixement industrial que suposa la qüestió de l’energia. «Quan parlem de costos energètics ja no estem parlant de competitivitat, sinó de viabilitat a curt termini», ha reconegut el secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellanos. No obstant, de moment no han aconseguit consensuar amb els agents socials receptes concretes de pes per evitar que la qüestió de l’energia sigui un problema. Aquest és un dels pilars del Pacte Nacional per a la Indústria, que el Govern té pendent renovar per als pròxims anys i l’execució del qual fa diversos mesos que està retardada.